إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للتنس "فئة 1000 نقطة" للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها المثير على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين لواحدة، السبت، في المباراة النهائية.

وحسمت المصنفة العاشرة عالميا المواجهة أمام منافستها الأمريكية المصنفة الرابعة عالميا في ساعتين و49 دقيقة بواقع (6-4 و6-7 و6-2) محققة بذلك فوزها الرابع في المواجهات المباشرة مقابل هزيمتين.

وتفوقت سفيتولينا، التي سبق لها الفوز باللقب في عامي 2017 و2018، للمباراة الثالثة تواليا على غوف، بعد أن تغلبت على الأمريكية في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ونصف نهائي بطولة دبي للتنس.

وعادت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما، من تأخرها بنتيجة 4-2 لتفوز بالمجموعة الأولى، وعلى الرغم من خسارتها المجموعة الثانية في شوط فاصل، إلا أن سفيتولينا ردت لتفوز بالمجموعة الحاسمة لتتوج باللقب.

ولم يكن طريق اللاعبة الأوكرانية نحو اللقب سهلا حيث حققت انتصارات بارزة ضد المصنفة الثانية عالميا الأوزبكية إيلينا ريباكينا، والمصنفة الثالثة البولندية إيغا شفيونتيك، وأخيرا ضد غوف المصنفة الرابعة.