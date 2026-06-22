تنس.. إيقاف التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون السابقة 4 سنوات

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



عاقبت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، الاثنين، بطلة ويمبلدون السابقة، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بالإيقاف لمدة أربع سنوات لرفضها الخضوع لاختبار مكافحة المنشطات العام الماضي.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان: "أوقفت محكمة مستقلة لاعبة التنس التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لمدة أربع سنوات لرفضها الخضوع لاختبار المنشطات في ديسمبر/كانون الأول 2025".

وتابع البيان: "فوندروسوفا، التي وصلت إلى أعلى تصنيف لها في مسيرتها الاحترافية في فردي التنس (المركز السادس) في سبتمبر/أيلول 2023، لم تقدم عينة عند إخطارها من قبل مسؤول مكافحة المنشطات خلال محاولة إجراء اختبار خارج المنافسة في منزلها حوالي الساعة الثامنة مساء يوم 3 ديسمبر 2025".

وأضاف: "بموجب قواعد مكافحة المنشطات، يجب أن تكون نقطة البداية للعقوبة في حالة رفض اللاعب الخضوع للاختبار هي نفسها في حالة ثبوت تعاطيه المنشطات".

وواصل: "يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم تمكن أي شخص يتعاطى المنشطات من الحصول على عقوبة أقصر لمجرد رفضه الخضوع للاختبار".

وكانت الوكالة الدولية قد وجهت اتهامات إلى فوندروسوفا، البالغة من العمر 26 عاما، بعد أن منعت مسؤول مكافحة المنشطات من دخول منزلها لإجراء الاختبار في ديسمبر 2025.

وقالت اللاعبة التشيكية، المصنفة 122 عالميا، في أبريل/نيسان إنها شعرت بالخوف عندما اقترب مسؤول مكافحة المنشطات من باب منزلها في وقت متأخر من الليل دون أن يعرف بنفسه بشكل صحيح أو يتبع البروتوكول، مضيفة: "في تلك اللحظة، كان الأمر يتعلق بالشعور بالأمان، وليس بتجنب أي شيء".

لكن المحكمة قررت أن فوندروسوفا، التي أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب فردي السيدات في بطولة ويمبلدون عام 2023، لم تقدم "أي مبرر مقنع" لرفضها الخضوع للاختبار.

ومن المقرر أن ينتهي إيقاف فوندروسوفا في 21 يونيو/حزيران 2030، لكن لها الحق في استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).