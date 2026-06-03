أرينا سابالينكا تودع بطولة فرنسا المفتوحة من ربع النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها المفاجئة أمام الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين لواحدة الأربعاء، في الدور ربع النهائي.

وحققت شنايدر، المصنفة 23 عالميا، عودة مذهلة في اللقاء بعد خسارتها المجموعة الأولى وتأخرها في المجموعة الثانية بنتيجة أشواط 1-4، لتفوز بنتيجة المواجهة بواقع (3-6 و7-5 و6-0) في ساعتين و12 دقيقة.

بهذه الخسارة، انضمت سابالينكا للمصنفات الأوائل اللاتي ودعن البطولة، لتلحق بحاملة اللقب الأمريكية كوكو غوف، والبطلة أربع مرات البولندية إيغا شفيونتيك، وبطلة أستراليا المفتوحة 2026 الكازاخية إيلينا ريباكينا.

في المقابل، يمثل هذا الفوز إنجازا تاريخيا لشنايدر يعزز أفضل أداء لها على الإطلاق في البطولات الأربع الكبرى، حيث كانت تخوض منافسات الدور ربع النهائي في البطولة لأول مرة.

وقبل بطولة فرنسا المفتوحة، كان أفضل إنجاز حققته شنايدر في البطولات الأربع الكبرى هو وصولها إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2024، لكنها تأهلت الآن إلى نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

وتواجه اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما في نصف النهائي البولندية مايا تشوالينسكا التي تقدم عروضا جيدة في البطولة المقامة على الأراضي الترابية بعد تجاوزها للروسية آنا كالينسكايا في ربع النهائي بنتيجة(7-6 و6-3).