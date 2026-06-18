بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بمجموعتين دون رد في ثمن نهائي البطولة، وكوكو غوف تودع المنافسات أمام باولا بادوسا..

تنس.. أرينا سابالينكا تحقق انطلاقة قوية في بطولة برلين المفتوحة بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بمجموعتين دون رد في ثمن نهائي البطولة، وكوكو غوف تودع المنافسات أمام باولا بادوسا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها في بطولة برلين المفتوحة للتنس في فردي السيدات (فئة 500 نقطة) بفوز سهل على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بمجموعتين دون رد، الأربعاء، في الدور ثمن النهائي.

وحسمت المصنفة الأولى عالميا اللقاء أمام ألكساندروفا، المصنفة 19 عالميا، بواقع (6-4، 6-4) في ساعة و21 دقيقة، محققة انتصارها الخامس في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل 4 هزائم ضمن جولة رابطة محترفات التنس.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لسابالينكا البالغة من العمر 28 عاما منذ خروجها المفاجئ من بطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما خسرت أمام الروسية ديانا شنايدر في الدور ربع النهائي.

وستواجه سابالينكا في المباراة القادمة اللاعبة التشيكية نيكولا بارتونكوفا، المصنفة 62 عالميا، والتي تأهلت لهذا الدور بالفوز على البلجيكية إليز ميرتينز بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4)، لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

وفي مباريات أخرى، تأهلت الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا بنتيجة (6-2 و6-4) بعد مباراة استمرت ساعة و45 دقيقة، لتواجه المصنفة العاشرة التشيكية كارولينا موخوفا أو الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 28 عالميا.

وودعت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة السابعة عالميا، منافسات البطولة بالخسارة أمام الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين لواحدة بواقع (6-1 و3-6 و2-6).