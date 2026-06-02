أرينا سابالينكا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مسيرتها نحو لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بتغلبها على اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين دون رد، الاثنين، على ملعب فيليب شاترييه، في الدور الرابع للمنافسات.

وحسمت المصنفة الأولى مواجهتها أمام أوساكا، المصنفة الـ16، بواقع (7-5 و6-3) في توقيت زمني قدره ساعة و28 دقيقة، محققة انتصارها الخامس تواليا في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل خسارة واحدة.

بهذا الفوز، تأهلت اللاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 28 عاما، للدور ربع النهائي في آخر 14 مشاركة لها في البطولات الأربع الكبرى، حيث ستواجه في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 23 عالميا، التي تغلبت على الأمريكية ماديسون كيز.

سابالينكا هي بطلة البطولات الأربع الكبرى الوحيدة المتبقية في قرعة فردي الرجال أو السيدات في رولان غاروس، حيث تسعى لتحقيق لقبها الأول على الملاعب الترابية الباريسية، ومحو ذكريات خسارتها المؤلمة في نهائي العام الماضي أمام الأمريكية كوكو غوف.

في المقابل، كانت أوساكا، المصنفة الأولى سابقا، تلعب في الدور الرابع في بطولة رولان غاروس للمرة الأولى، رغم تتويجها بأربع بطولات كبرى (غراند سلام) منها بطولتان في أمريكا المفتوحة 2018 و2020 ومثلهما في أستراليا 2019 و2021.

وفي مباراة أخرى، تأهلت الروسية آنا كالينسكايا إلى ربع النهائي للمرة الأولى بفوزها (6-4 و2-6 و7-6) على المصنفة النمساوية أناستاسيا بوتابوفا، وهذه هي المرة الثانية فقط التي تصل فيها إلى هذا الدور من إحدى البطولات الأربع الكبرى.