ترامب: لا مشكلة بمشاركة إيران في كأس العالم 2026 قال إنه ينظر "بإيجابية" إلى تصريح رئيس "الفيفا" بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مشاركة إيران في كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة، لا تمثل مشكلة بالنسبة له.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي عقب حفل توقيع أمر رئاسي الجمعة في المكتب البيضاوي.

وأمس الخميس أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن إيران ستشارك في مونديال 2026، وستخوض مبارياتها في الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم بمدينة فانكوفر.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا كان جوني (رئيس الفيفا) قال ذلك، فلا بأس بالنسبة لي، دعوهم يلعبون".

وأوضح ترامب أنه ينظر بإيجابية إلى تصريح إنفانتينو بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

وأشار إلى أن إنفانتينو سبق أن أبلغه بهذا الموضوع، مذكرا بأنه قال لرئيس الفيفا إنه يمكنه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في هذا الشأن.

كما تساءل ترامب عما إذا كان المنتخب الإيراني جيدا، قائلاً: "ربما لديهم فريق جيد".

وستبدأ إيران حملتها بالمجموعة السابعة ضد نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران، وبلجيكا يوم 21، ثم في سياتل ضد مصر يوم 26 من نفس الشهر، وإذا احتلت هي والولايات المتحدة المركز الثاني في مجموعتيهما، فسيلتقي الفريقان في دور الـ32.

وألغى الوفد الإيراني، الأربعاء، مشاركته في كونغرس "الفيفا"، مبررا ذلك بما وصفه بـ"سلوك مهين" من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكانت مشاركة إيران في نسخة هذا العام من البطولة قد اكتنفتها حالة من الغموض منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير/ شباط عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مسؤولون إيرانيون طرحوا فكرة نقل مباريات المنتخب الملقب باسم "تيم ميلي" في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، غير أن إنفانتينو رفض هذا المقترح في وقت سابق.

وفي تطور إضافي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي طرح فكرة مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم.

إلا أن الحكومة الأميركية سارعت لاحقا إلى النأي بنفسها عن هذا الطرح، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز، باستضافة مشتركة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.