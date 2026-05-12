تايكواندو.. التركية كافورات تحرز ذهبية بطولة أوروبا لوزن 53 كلغ

أحرزت التركية مروة دينجيل كافورات، الثلاثاء، الميدالية الذهبية في وزن 53 كيلوغراما للسيدات ضمن بطولة أوروبا للتايكواندو 2026، التي تستضيفها ألمانيا.

وفي اليوم الثاني من البطولة المقامة بمدينة ميونخ، فازت كافورات في المباراة النهائية على البلغارية إريكا كارابيليفا بنتيجة 2-0، لتحرز لقب بطولة أوروبا للمرة الثالثة في مسيرتها.

وتغلبت كافورات في دور الـ16 على الأذربيجانية مريم محمدوفا، وفي ربع النهائي على الإيطالية آنا فراسيكا، وفي نصف النهائي على اليونانية أديبا أسيمي، لتتأهل إلى المباراة النهائية.

وتستمر منافسات البطولة الأوروبية للتايكواندو حتى يوم الخميس.