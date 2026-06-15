البطولة تضم أربعة أزواج من الأشقاء يمثلون منتخبات وطنية مختلفة مقابل أربعة أزواج آخرين يلعبون معا ضمن صفوف المنتخب ذاته

بين قميص الوطن ونداء الجذور.. قصص تنافس وتحالف الأشقاء بالمونديال (تقرير) البطولة تضم أربعة أزواج من الأشقاء يمثلون منتخبات وطنية مختلفة مقابل أربعة أزواج آخرين يلعبون معا ضمن صفوف المنتخب ذاته

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول



تشهد بطولة كأس العالم 2026 قصصاً لافتة للاعبين أشقاء تجمعهم البطولة، حيث يتنافس بعضهم تحت رايات منتخبات مختلفة، فيما يدافع آخرون عن قميص المنتخب نفسه.

وتضم البطولة أربعة أزواج من الأشقاء يمثلون منتخبات وطنية مختلفة، مقابل أربعة أزواج آخرين يلعبون معاً ضمن صفوف المنتخب ذاته.

ووفق مسارات الأدوار الإقصائية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لن يلتقي الأشقاء الذين يمثلون منتخبات مختلفة خلال دور المجموعات، فيما يبقى احتمال مواجهتهم قائمًا في الأدوار الإقصائية بحسب ترتيب منتخباتهم في المجموعات.

وتقام البطولة بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا، ارتفاعا من 32 في النسخ السابقة، وبواقع 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في الدول الثلاث.​​​​​​​

** الخصوم

وتعود حالات تمثيل الأشقاء لمنتخبات مختلفة إلى عوامل مرتبطة بازدواج الجنسية أو الانتماء إلى أصول عائلية متعددة.

إينياكي ويليامز (31 عاماً) ونيكو ويليامز (23 عاماً)

يعد الشقيقان ويليامز أشهر نموذج لانقسام الأشقاء في كرة القدم الحديثة.

ورغم أنهما يتألقان معاً في صفوف نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، إلا أن مسيرتهما الدولية تفرقت، إذ اختار الشقيق الأكبر إينياكي تمثيل موطن والديه غانا، في حين استمر شقيقه الأصغر نيكو مع المنتخب الإسباني.

جون سوتار (29 عاماً) وهاري سوتار (27 عاما)

ولد الشقيقان سوتار في اسكتلندا، لكنهما انقسما في تمثيل جذور والديهما على الساحة العالمية.

يرتدي جون قميص اسكتلندا، بينما يمثل شقيقه الأصغر هاري منتخب أستراليا بناءً على أصول والدته.

ويلعب جون في صفوف رينجرز الإسكتلندي، بينما ينشط شقيقه هاري مع ليستر سيتي الإنجليزي.

غيلا دوي (23 عاماً) وديزيري دوي (21 عاما)

ولد الشقيقان دوي في فرنسا، لكنهما انقسما كروياً بين قارتي أوروبا وإفريقيا.

يشارك ديزيري، النجم الصاعد لنادي باريس سان جيرمان، رفقة المنتخب الفرنسي، بينما يلعب شقيقه الأكبر غيلا، لاعب ستراسبورغ الفرنسي، في مركز الظهير الأيمن لمنتخب كوت ديفوار، موطن والده.

ديريك لوكاسين (30 عاماً) وبرايان بروبي (24 عاما)

يجمع الأخوان بين القوة الدفاعية والتهديد الهجومي، حيث انضم المدافع لوكاسين إلى تشكيلة منتخب غانا، بينما يقود أخوه الأصغر من طرف الأم، المهاجم بروبي، الخط الأمامي لمنتخب هولندا.

ويلعب لوكاسين مع بروندبي الدنماركي، بينما ينشط بروبي في صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

** الحلفاء

على نقيض تام للأشقاء المنافسين، يتشارك أربعة أزواج آخرين من الإخوة غرفة تبديل الملابس ذاتها دفاعا عن علم بلادهم.

لوكاس هيرنانديز (30 عاماً) وثيو هيرنانديز (28 عاماً) / منتخب فرنسا

شكل الثنائي الدفاعي ركيزة أساسية في الخط الخلفي لمنتخب "الديوك"، حيث يلعب لوكاس، في قلب الدفاع أو كظهير أيسر أحيانا، بينما يقدم ثيو، نزعة هجومية قوية من مركز الظهير الأيسر المتقدم.

ويلعب لوكاس، في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يلعب ثيو، مع الهلال السعودي.

جوريان تيمبر (24 عاماً) وكوينتين تيمبر (24 عاماً) / منتخب هولندا

يتشارك التوأم الهولندي محطة مهنية بارزة في مسيرتهما، إذ يمنح المدافع الصلب جوريان، ولاعب الوسط الديناميكي كوينتين، عمقاً تكتيكياً قوياً لمنتخب "الطواحين".

ويلعب جوريان، مع أرسنال الإنجليزي، فيما ينشط شقيقه التوأم كوينتين في صفوف فينورد الهولندي.

لاروس دوارتي (29 عاماً) وديروي دوارتي (26 عاماً) / منتخب الرأس الأخضر

ولد الشقيقان دوارتي، في هولندا، لكنهما اختارا تمثيل منتخب الرأس الأخضر في خط الوسط، ليساهما معاً في المشاركة التاريخية الأولى لبلادهما في نهائيات كأس العالم.

ويلعب لاروس، لفريق سبارتا روتردام الهولندي، فيما يدافع ديروي عن ألوان فورتونا دوسلدورف الألماني.

لياندرو باكونا (34 عاماً) وجونينيو باكونا (28 عاماً)/ منتخب كوراساو

ينقل الشقيقان المخضرمان، المولودان في هولندا، خبرتهما إلى البطولة من خلال قيادة خط وسط منتخب كوراساو في رحلته المونديالية الأولى في تاريخه.

ويلعب لياندرو، مع غرونينغن الهولندي، بينما ينشط جونينيو، في صفوف فريق "العربي" القطري.