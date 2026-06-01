بينها 3 ذهبيات.. تركيا تحصد 8 ميداليات في بطولة أوروبا للجودو تصدرت الترتيب العام للفرق في البطولة..

أنقرة/ الأناضول

أحرز لاعبو المنتخب التركي للجودو 8 ميداليات، بينها 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، في منافسات بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك.

وشهدت البطولة التي اختتمت في العاصمة البوسنية سراييفو، الأحد، تتويج كل من حلمي موجيك في وزن 66 كغم للرجال، ورجب إرغين في وزن فوق 100 كغم للرجال، وتوانا غولناي في وزن 78 كغم للسيدات، بالميداليات الذهبية.

كما حصد كل من أميرهان قره هان في وزن 60 كغم للرجال، وإرمان غورغن في وزن 81 كغم للرجال، وأوزلام يلدز في وزن 63 كغم للسيدات، ميداليات فضية.

وأحرز أمير سليم أري في وزن 90 كغم للرجال، ومنير إرتوغ في وزن فوق 100 كغم للرجال، الميداليتين البرونزيتين.

وبهذه النتائج، تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة.