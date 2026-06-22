بلجيكا تتعادل مع إيران سلبيا بمونديال 2026 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

استمر مسلسل التعادلات في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما انتهت مباراة بلجيكا وإيران بنتيجة 0-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" في الجولة الثانية من منافسات البطولة.

بهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة ليتصدر المنتخب الإيراني جدول الترتيب مؤقتا برصيد نقطتين بفارق أفضلية تسجيل الأهداف أمام بلجيكا الوصيف، في انتظار لقاء مصر ونيوزيلندا الذي يقام لاحقا.

استهل المنتخب البلجيكي اللقاء بضغط هجومي مبكر، وجاءت أول محاولة جادة على المرمى الإيراني في الدقيقة الثالثة عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية إلى روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء ليصطدم بالحارس علي رضا بيرانوند الذي سقط على الأرض مصابا.

وتدخلت تقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 26 لتلغي هدفا لإيران بداعي التسلل، بعد جملة تكتيكية وتمريرة بينية من ركلة حرة نفذها إحسان حاج صافي إلى زميله مهدي طارمي الذي سدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت للمنتخب البلجيكي فرصة هز الشباك في الدقيقة 43 عندما مرر يوري تيلمانس كرة عرضية قابلها ماكسيم دي كويبر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الإيراني تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المباراة من المنتخبين، حيث بدا واضحا رغبة كل منهما في البحث عن هدف التقدم، وكاد مهدي طارمي أن يباغت المنتخب البلجيكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لكن تيبو كورتوا أنقذ الموقف.

ولاحت أخطر فرص المباراة لصالح المنتخب البلجيكي في الدقيقة 59 عندما تسلم دي بروين كرة طولية ليمررها عرضية إلى ماكسيم دي كويبر الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الشباك، لكن الحارس أنقذها ببراعة.

وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الدقيقة 67 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة لناثان نغوي بعد أن أخطأ ومرر كرة قصيرة للحارس ليقتنصها مهدي طارمي وينطلق باتجاه المرمى منفردا لكنه تعرض للعرقلة من جانب المدافع البلجيكي.

واستغل المنتخب الإيراني تفوقه العددي ليفرض سيطرته على مجريات اللعب لكن دون خطورة حقيقية، فيما اعتمدت بلجيكا على الهجمات المرتدة وكادت أن تسجل من إحداها هدف الفوز بعد تسديدة من دي كويبر في الدقيقة 86 أنقذها الحارس الإيراني.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.