خلال افتتاح المهرجان المقام في مطار أتاتورك بإسطنبول بين الخميس والأحد، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول

بلال أردوغان: مهرجان الرياضات التقليدية يجمع ثقافات العالم بإسطنبول خلال افتتاح المهرجان المقام في مطار أتاتورك بإسطنبول بين الخميس والأحد، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، إن النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية، تجمع الثقافات والتقاليد والذاكرة المشتركة والقيم الإنسانية في إسطنبول.

وأضاف بلال أردوغان، في كلمة خلال حفل الافتتاح: "نقيم مهرجان هذا العام تحت شعار يحمل معنى عميقاً وهو (العالم هنا)".



وتابع: "اليوم العالم فعلاً هنا، من اليابان إلى كازاخستان، ومن أذربيجان إلى ليتوانيا، ومن روسيا إلى قرغيزيا، نستضيف رياضيين وفنانين وممثلين ثقافيين من مناطق مختلفة حول العالم".

ووصف بلال أردوغان، المهرجان بأنه "لقاء عائلي"، مشيراً إلى أن اختلاف اللغات والجغرافيا لا يمنع وجود ذاكرة وقيم مشتركة تجمع الشعوب.

وأوضح أن زوار المهرجان سيتمكنون من التعرف على الرياضات والألعاب التقليدية، إضافة إلى المأكولات والفنون التراثية.



ولفت إلى مشاركة ألعاب ورياضات تقليدية جديدة للمرة الأولى هذا العام.

وأكد بلال أردوغان، أن الأطفال يمثلون الفئة الأهم في المهرجان، قائلاً: "العلاقة التي يبنيها الطفل مع اللعب تُعد أول صلة له بثقافته وهويته، ولذلك جرى تصميم العديد من الأنشطة لتكون مساحات تعليمية وترفيهية للشباب والأطفال".

وأردف: "خلال الأيام الأربعة المقبلة سنعيش معا أجواء ثقافية غنية تمتد من الحرف اليدوية التقليدية إلى مطابخ العالم، ومن الموسيقى إلى العروض المسرحية".

من جانبه، أعرب والي إسطنبول داود غل، عن شكره للجهات المنظمة، مشيراً إلى أن شهر مايو/أيار يحمل أهمية خاصة لإسطنبول باعتباره شهر فتح المدينة.

وأضاف: "تستعد إسطنبول بحماس لذكرى 29 مايو، ويُعد مهرجان الرياضات التقليدية أحد أبرز الفعاليات المقامة خلال هذا الشهر".

ويقام المهرجان في مطار أتاتورك بإسطنبول بين اليوم الخميس والأحد المقبل، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

وبحسب مراسل الأناضول، تشهد نسخة هذا العام مشاركة دول عدة منها: الجزائر والمغرب وفلسطين واليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والبوسنة والهرسك.

وضمن فعاليات المهرجان ستقام عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان، كما سيتمكن الزوار من مشاهدة وتجربة عدد من الرياضات والألعاب التقليدية مجانا، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، إضافة إلى المشاركة في ورش للحرف اليدوية والفنون التقليدية.