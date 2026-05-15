بعد مسيرة حافلة.. الحكم التركي جنيد جاقر إداري في مونديال 2026 (مقابلة) ـ الحكم الدولي السابق يشارك كأس العالم لكرة القدم بصفة إدارية ضمن ملف إعداد ومتابعة الحكام

إسطنبول / أمرة دوغان / الأناضول

بعد مسيرة حافلة، يستعد الحكم الدولي التركي السابق جنيد جاقر لخوض تجربة جديدة، من خلال المشاركة إداريا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

جاقر أنهى مسيرته التحكيمية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد أن أدار مباريات بارزة محليا ودوليا، ليواصل بعدها نشاطه في كرة القدم العالمية من خلال أدوار تدريبية وإدارية.

ومنذ أغسطس/ آب 2023، يشغل جاقر منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الجورجي لكرة القدم، كما يشارك في عدة مهام ضمن الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة، ما يعكس استمرارية حضوره دوليا في هذا المجال.

وفي حديثه للأناضول، قال جاقر الذي يستعد ليشارك ضمن ملف إعداد ومتابعة الحكام: "كان هدفي بعد الاعتزال أن أشارك في كأس العالم بصفتي إداريًا، والحمد لله أقترب من تحقيق ذلك".

وأشار إلى أنه سبق له إدارة مباريات نصف نهائي في نسختين من كأس العالم خلال مسيرته التحكيمية، لافتًا إلى أن دوره الجديد في نسخة 2026 سيمنحه تجربة مختلفة بالقدر نفسه من الأهمية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين، في نسخة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، بدلا من 32، كما أنها الأولى التي تستضيفها 3 دول.

وتنطلق البطولة من ملعب مكسيكو سيتي، على أن تقام المباراة النهائية في نيويورك/ نيوجيرسي، وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعن مشاركته المرتقبة، أوضح جاقر أنه سيكون هناك نهاية مايو/ أيار الجاري، حيث سيخوض فترة تحضيرية تمتد لأسبوعين قبل انطلاق البطولة، مضيفا "سنمر بفترة مكثفة تمتد لنحو 13 إلى 14 يومًا".

وبيّن أن التحضير لكأس العالم لا يقتصر على إعلان أسماء الحكام قبل البطولة، بل هو عملية تمتد لأربع سنوات، تشمل متابعة أداء الحكام المرشحين، وتقييم مبارياتهم، والإشراف على برامج تدريبهم بشكل مستمر.

وأكد أنه شارك بشكل فعال في تدريب الحكام، إلى جانب الإسهام في تدريب المدربين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وتيرة العمل كانت مكثفة لكنها ممتعة في الوقت ذاته.

أمثل بلدي بفخر كبير

وأعرب جاقر عن اعتزازه بتمثيل تركيا في مختلف المحافل الدولية، سواء عبر عمله في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم أو من خلال دوره في جورجيا، مؤكدًا أنه يواصل خدمة كرة القدم التركية رغم عمله خارج البلاد.

وذكر أنه يتولى مسؤولية تطوير الحكام وتعيينهم وإدارة هيكلية التحكيم في جورجيا، مشيرًا إلى أنه أنهى ثلاثة مواسم في هذا المنصب ويواصل حاليًا العمل في الموسم الرابع.

وأضاف أن الدعم الذي يحظى به من الشعب التركي كان دائمًا مصدر قوة له خلال مسيرته، مؤكدًا أن تمثيل بلاده ورفع علمها في المحافل الدولية يمثل له مسؤولية كبيرة وشرفًا كبيرًا.

وقال: "كما كان الحال أثناء مسيرتي التحكيمية، لا يزال تمثيل بلدي مصدر فخر كبير لي. العمل خارج تركيا لا يعني الابتعاد عن خدمة كرة القدم التركية، بل أواصل أداء هذا الدور بكل فخر واعتزاز".

ثقة بقدرة المنتخب التركي

وعن مشاركة منتخب تركيا في مونديال 2026، أعرب جاقر عن ثقته بقدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين وجهازا فنيا يقوده المدرب فينتشينزو مونتيلا.

وأشار إلى أن المشاركة المستمرة في البطولات الكبرى يجب أن تكون هدفًا أساسيًا للمنتخب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية قد تشكل نقطة تحول نحو حضور دائم في هذه المنافسات.

وأضاف: "لدينا مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين، ومدرب مميز يتمتع بخبرة كبيرة كلاعب ومدرب، وأعتقد أننا سنحقق نتائج إيجابية، ولدي ثقة كاملة بأن المنتخب سيجعلنا نشعر بالفخر".

ويخوض المنتخب التركي غمار كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا.



واختتم جاقر حديثه بالتعبير عن أمله رؤية حكام أتراك يشاركون مستقبلًا في إدارة مباريات كبرى ونهائيات بطولات دولية، قائلًا: "أتمنى أن نراهم هناك، وأن نشعر بالفخر بهم".