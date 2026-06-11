"اليويفا" يعين الصومالي عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد أن منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها للمشاركة بتحكيم المونديال

بعد حرمانه من المونديال.. عمر عرتن يطلق صفارة السوبر الأوروبي "اليويفا" يعين الصومالي عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد أن منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها للمشاركة بتحكيم المونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخميس، تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد أن منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها للمشاركة بتحكيم كأس العالم 2026.

وتقام المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا الإنجليزي، الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي، في 12 أغسطس/ آب المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وقال "يويفا" في بيان: "بعد مشاورات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، التي ستقام في 12 أغسطس في سالزبورغ بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا".

وأضاف: "على الرغم من صغر سنه، أثبت عرتن نفسه كواحد من أفضل الحكام في العالم، وهو مدرج في القائمة الدولية للفيفا منذ 2018".



"ومن بين أبرز المباريات التي أدارها (عرتن) إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، وتقديرا لأدائه حصل على جائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025"، وفق البيان.

وتابع: "تم إدراج عرتن من قبل الفيفا في قائمة حكام مباريات كأس العالم 2026، لكنه لم يتمكن من المشاركة لأنه لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة".

وأوضح أن قرار تعيين عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين "يويفا" و"كاف"، لتشجيع التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التحكيم.

وأشار إلى أن الاتحادين يتحدان في التزام مشترك بتطوير كرة القدم على جميع المستويات، وتعزيز قيم الوحدة والمساواة وعدم التمييز.

وكان عرتن، البالغ 34 عاما، بين 52 حكما اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز.

ومنع عرتن من دخول مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، الأحد، قبل أن يعود الأربعاء إلى مقديشو، عاصمة الصومال، قائلا إنه يحمل تأشيرة دخول سارية.

والثلاثاء، ادعى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن عرتن "مرتبط بأفراد يشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية"، ما يجعله "غير مؤهل لدخول" الولايات المتحدة.

وأثارت القضية غضبا واسعا في الصومال، وسلطت الضوء على التوترات المرتبطة بسياسة الهجرة الأمريكية الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه القادمين إلى الولايات المتحدة.