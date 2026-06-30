بعد إقصاء ألمانيا من مونديال 2026.. باراغواي تعلن الثلاثاء عطلة وطنية بعد تحقيق كبرى مفاجآت كأس العالم 2026 بإقصاء ألمانيا من الدور 32

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينا، اليوم الثلاثاء، عطلة وطنية للاحتفال بالفوز المفاجئ الذي حققه منتخب بلاده لكرة القدم على ألمانيا، وتأهله إلى الدور السادس عشر في مونديال 2026.

ونشر بينا عبر منصة "إكس" صورة له وهو يوقّع المرسوم، معلقًا: "اليوم يحتفل بلد بأكمله بانتصار منتخب يمثل أعمق ما في هويتنا: الشجاعة، الإيمان، وقوة شعب لا يستسلم أبدًا".

وتابع: "شكرًا لك ألبيروخا (لقب منتخب باراغواي) على هذه الفرحة الهائلة التي أهديتنا إياها، وعلى إعادة توحيد ملايين الباراغواييين تحت راية واحدة".

وحقق المنتخب الجنوب أمريكي، الاثنين، فوزًا مفاجئًا على ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، محققًا بذلك واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وتعد باراغواي ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تعلن عطلة رسمية بعد نتيجة مفاجئة لمنتخبها في كأس العالم أمام ألمانيا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا عطلة وطنية بعد فوز منتخب بلاده 2-1 على ألمانيا أيضًا، في المجموعة الخامسة، ليبلغ مرحلة خروج المغلوب.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/حزيران الجاري و19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا.