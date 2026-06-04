هبوط أكبر عملة رقمية مدفوع بتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع ترقب مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران

بتكوين تهبط 7.2 بالمئة إلى 62 ألف دولار في أدنى مستوى منذ 3 أشهر هبوط أكبر عملة رقمية مدفوع بتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع ترقب مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول

هبط سعر بتكوين، أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، الخميس، بنحو 7.2 بالمئة، ليصل إلى 62 ألفا و493 دولارا، مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر.

ويأتي هذا الهبوط مدفوعا بتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وسط ترقب مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجرى تداول بتكوين عند مستوى 62 ألفا و493 دولارا بحلول الساعة 11:30 ت.غ، متأثرا أيضا بمخاوف تباطؤ النمو وارتفاع مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة.

كما جاء الهبوط في ظل تقلبات تشهدها أسواق الطاقة والمال العالمية، جراء تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم، وسط تحذيرات من تداعياتها في أنحاء العالم.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.