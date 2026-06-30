باراغواي تفجر مفاجأة وتقصي ألمانيا من المونديال بركلات الترجيح الحارس أورلاندو خيل يتألق بتصديه ركلتين ترجيحيتين، ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي رغم أفضلية ألمانيا خلال المباراة

اسطنبول / الأناضول

فجّر منتخب باراغواي أحد أكبر مفاجآت كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أطاح بنظيره الألماني، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وحقق باراغواي الفوز الاثنين، بركلات الترجيح 4-3 إثر تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "جيليت" في فوكسبورو بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الدور 32.

ومنح خوليو إنسيسو التقدم لباراغواي في الدقيقة 42، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل لألمانيا في الدقيقة 54، في مباراة فرض خلالها المنتخب الألماني أفضلية ميدانية، لكنها لم تُترجم إلى فوز.

وحسمت ركلات الترجيح المواجهة لمصلحة باراغواي، بعدما أهدر هافيرتز والبديل نيكو فولتيماده ويوناثان تاه ثلاث ركلات للمنتخب الألماني، في ظل تألق الحارس أورلاندو خيل، الذي تصدى لركلتين حاسمتين، فيما أهدر أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا ركلتين لباراغواي.

وسجل خوسيه كانالي ركلة الترجيح الحاسمة، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل ويقوده إلى أحد أبرز إنجازاته في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وشهدت الدقيقة 102 لحظة مثيرة، بعدما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفاً سجله يوناثان تاه لألمانيا، إثر ثبوت وجود مخالفة على فالدمار أنتون ضد الحارس أورلاندو خيل قبل دخول الكرة المرمى، ليستمر التعادل حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويضرب منتخب باراغواي موعداً في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، المقررة الثلاثاء، على أن تقام المباراة في 4 يوليو/ تموز بمدينة فيلادلفيا.

وأنهى الفوز سلسلة سلبية لباراغواي في الأدوار الإقصائية، بعدما خاض خمس مباريات سابقة في الأدوار النهائية دون تسجيل أهداف، كما ثأر من خسارته الوحيدة أمام ألمانيا في كأس العالم، عندما سقط بهدف دون رد في دور الـ16 من نسخة 2002.