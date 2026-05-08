انطلاق ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم وغزة بنسخته العاشرة

[1/19] انطلق ماراثون فلسطين الدولي بنسخته العاشرة، الجمعة، بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع سباق مماثل في قطاع غزة، تحت شعار "نركض من أجل الحرية"، بعد توقفه لعامين بسبب الحرب الإسرائيلية. وبدأت الفعاليات عند الساعة السادسة صباحا بانطلاق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومترا من أمام كنيسة المهد وسط بيت لحم، بمشاركة آلاف العدائين الفلسطينيين والأجانب، دعما للفلسطينيين ومطالبة بإنهاء القيود على حرية الحركة. وقالت المنسقة العامة للماراثون اعتدال عبد الغني، للأناضول، إن نسخة هذا العام "تتميز بوحدة الوطن"، موضحة أن ماراثون آخر أُقيم وسط قطاع غزة لمسافة 5 كيلومترات من جسر وادي غزة باتجاه الشمال.

[18/19] İsrail'in iki yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkıma rağmen spor ve toplumsal faaliyetlerin yeniden canlandırılmasına yönelik çabalar devam ediyor. Abluka altındaki Gazze kentinde, farklı yaş grupları ve İsrail saldırısında uzuvlarını kaybeden engelli bireylerin de katılımıyla "Özgürlük için koşuyoruz" sloganı altında bir maraton düzenlendi. Filistin Gençlik ve Spor Kurulu'nun Mısır Komitesi ile koordinasyonlu bir şekilde düzenlediği ez-Zehra bölgesinde başlayan ve Şeyh Aclin mahallesinde biten maratonda Filistinliler, savaşın yıkıcı etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşarak kıyasıya mücadele etti.

