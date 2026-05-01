انطلاق المرحلة السادسة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بين مدينة أنطاليا ومنطقة "فاسليكان" ضمن الولاية نفسها..

أنطاليا / الأناضول



انطلقت الجمعة المرحلة السادسة من النسخة 61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، التي تتجه بين مدينة أنطاليا ومنطقة "فاسليكان" ضمن الولاية الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأطلق نائب والي أنطاليا تحسين آقصو، شارة بدء المرحلة السادسة للسباق، بحضور رئيس اتحاد الدراجات الهوائية في تركيا أمين مفتي أوغلو، ومسؤولين محليين.

ويبلغ طول هذه المرحلة من السباق 127.9 كيلو مترا.

صورة : Bahriye Yıldırım/AA

والأحد، انطلقت النسخة 61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بولاية إزمير، وتختتم في 3 مايو/ أيار الجاري بالعاصمة أنقرة.

ويتيح السباق للمشاركين التعرف على غنى تركيا بالتراث الثقافي والطبيعي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.