انطلاق المرحلة السابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في أنطاليا لمسافة 152.8 كيلومترا..

أنطاليا/ الأناضول

انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وبدأت المرحلة السابعة للسباق، السبت، بحضور نائب والي أنطاليا تحسين آقصو، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات أمين مفتي أوغلو، ومدير الشباب والرياضة في أنطاليا يافوز غورهان.

وسيخوض المتسابقون مرحلة بطول 152.8 كيلومترا، تبدأ وتنتهي في أنطاليا.

[1/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. وبدأت المرحلة السابعة للسباق، السبت، بحضور نائب والي أنطاليا تحسين آقصو، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات أمين مفتي أوغلو، ومدير الشباب والرياضة في أنطاليا يافوز غورهان. [2/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [3/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [4/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [5/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. × [1/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. وبدأت المرحلة السابعة للسباق، السبت، بحضور نائب والي أنطاليا تحسين آقصو، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات أمين مفتي أوغلو، ومدير الشباب والرياضة في أنطاليا يافوز غورهان. [2/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [3/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [4/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. [5/5] انطلقت المرحلة السابعة من النسخة الـ61 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا"، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ويتكون السباق من 8 مراحل، ويتيح للمشاركين التعرف على غنى تركيا بالتراث الثقافي والطبيعي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت النسخة الـ61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بولاية إزمير، وتختتم غدا الأحد بالعاصمة أنقرة.