- يشارك منتخب المغرب المصنف السابع عالميا في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي

النجم المغربي كريمو: "أسود الأطلس" مرشحون للتتويج بمونديال 2026 (مقابلة) - يشارك منتخب المغرب المصنف السابع عالميا في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

لاعب المنتخب المغربي السابق عبد الكريم ميري الملقب بـ"كريمو":

المنتخب يفرض نفسه بالمنافسات الدولية بعدما حل رابعا في مونديال قطر 2022 وتحقيق أغلب لاعبيه حاليا لكأس العالم تحت سن 20 عاما في تشيلي 2025

مباراة البرازيل صعبة لكن تبقى حظوظ المغرب قوية بسبب امتلاكه لاعبين كبار ذو خبرة وأتوقع وصول الفريق للمربع الذهبي

أتوقع أن يلعب المنتخب كل مباراة بخطة مختلفة وفق محددات الفريق المنافس

الكرة العربية شهدت تطورا وننتظر منها مفاجآت بهذه البطولة

مبديا ثقته بقدرات "أسود الأطلس"، قال اللاعب المغربي الدولي السابق عبد الكريم ميري إن منتخب بلاده مرشح للظفر بلقب كأس العالم 2026، مستندًا إلى إنجازه في مونديال قطر 2022 حين حلّ رابعًا، وإلى تطوره اللافت في المنافسات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة مع الأناضول، أشار ميري (71 عاما)، الملقب باسم "كريمو"، إلى أن 48 منتخبا سيلعبون في مونديال 2026 المقام في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتطلب الظفر باللقب الفوز في 8 مباريات على الأكثر تشمل 3 مباريات بمرحلة المجموعات و5 بالأدوار الإقصائية.

ووقع المنتخب المغربي، بطل كأس أمم إفريقيا 2025، في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ويستهل منتخب "أسود الأطلس" مشواره في البطولة يوم الأحد 14 يونيو/حزيران الجاري بمواجهة البرازيل، الفائزة باللقب لخمس مرات.

وكان ميري يشغل مركز المهاجم، واحترف لأكثر من 14 عاما في أكثر من نادي فرنسي مثل باستيا وليل ولولوز ولوهافر ماترا راسينغ.

كما لعب مع المنتخب المغربي لأزيد من 10 سنوات، ساهم خلالها في تأهل بلاده إلى الدور الثاني بكأس العالم بالمكسيك 1986 كأول بلد عربي وإفريقي يعبر إلى هذا الدور.

** مباراة البرازيل

واعتبر كريمو، أحد نجوم المغرب بمونديال المكسيك 1986، أن المغرب بحاجة إلى 5 نقاط على الأقل للتأهل للدور الثاني.

وأكد اللاعب الدولي السابق، صعوبة المباراة الأولى ضد البرازيل، مضيفا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، لأن الخسارة تجعل الشك يدب في نفوس لاعبي المنتخب.

وقال إنه "رغم قوة المنتخب البرازيلي تبقى حظوظ المغرب قوية بسبب تملكه للاعبين كبار وفريق قوي".

وأشار كريمو إلى أن المدرب محمد وهبي، سيشرك اللاعبين ذو الخبرة، مشددا عن ضرورة أن يكون اللاعبين في كامل لياقتهم البدنية إلى جانب خطة محكمة للعب.

والمدرب وهبي هو من قاد منتخب المغرب تحت سن 20 عاما للفوز بكأس العالم 2025 في تشيلي، ليعين عقبها رسميا في مارس/ آذار 2026 مدربا للفريق الأول خلفاً للمدرب السابق وليد الركراكي، إثر خسارة الفريق للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025.

وبأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلن وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 والمكونة من 26 لاعبا، بينهم 8 لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022.

وتضم التشكيلة في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، رضا التكناوتي (الجيش الملكي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، نايف أكرد (مارسيليا)، شادي رياض (كريستال بالاس)، زكريا الوحدي (جينك)، أنس صلاح الدين (أيندهوفن)، رضوان حلحال (ميشيلين)، يوسف بلعمري (الأهلي)، عيسى ديوب (فولهام).

خط الوسط: سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، نائل العيناوي (روما)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (آيندهوفن)، سمير المرابط (ستراسبورغ).

خط الهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، أيوب بوعدي (ليل)، شمس الدين طالبي (سندرلاند)، ياسين جسيم (ستراسبورغ)، أيوب أميموني (فرانكفورت).

** المربع الذهبي

ميري اعتبر أن ما حققه المغرب في مونديال قطر، بحصوله على المركز الرابع، وما حققته المنتخبات خلال السنوات الماضية جعل الفريق من المنتخبات القوية على المستوى الدولي.

وتوقع وصول المغرب إلى المربع الذهبي رغم صعوبة المنافسة وتواجد أفضل الفرق واللاعبين في المونديال.

وبخصوص تشكيلة المنتخب، قال إن نحو 80 بالمئة من اللاعبين وصلوا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير، ولهم تجربة دولية كبيرة، مثل عز الدين أوناحي (جيرونا) ونصير مزراوي (مانشستر يونايتد) وياسين بونو (الهلال السعودي).

إضافة إلى 5 لاعبين شباب، أبرزهم عثمان معما، لاعب واتفورد الإنجليزي، قائلا إنهم "نواة فريق المستقبل" للمغرب.

ولفت إلى أن الجماهير المغربية ستكون "سندا للمنتخب" الذي توقع أن "يلعب كل مباراة بخطة مختلفة وفق محددات الفريق المنافس".

وفي 3 يونيو الجاري، ارتقى المنتخب المغربي، لأول مرة في تاريخه، إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصد المنتخب المغربي ما مجموعه 1756.94 نقطة، ليواصل تصدره للمنتخبات الإفريقية، متفوقا على منتخب السنغال الذي يحتل المركز 14 عالميا، ونيجيريا بالمركز 25، والجزائر التي احتلت المرتبة 28 ، ثم مصر في المرتبة 29.

** مفاجآت

تشارك 8 دول عربية في المونديال وهي قطر والمغرب ومصر وتونس والسعودية والعراق والجزائر والأردن.

وأشار ميري إلى أن الكرة العربية شهدت تطورا، متوقعا منها "مفاجآت" في هذه البطولة.

وقال إن الأردن يخوض تحدي التجربة بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي الذي صعد بالفريق إلى نهائي كأس آسيا لعام 2023 وحل ثانيا بعد خسارته أمام قطر (3-1) في انجاز تاريخي لمنتخب "النشامى".

وأشاد بتجربة مصر في منافسات المونديال، حيث تشارك حاليا للمرة الرابعة إضافة لمشاركتها سابقا في بطولات 1934 و1990 في إيطاليا و2018 في روسيا.

لكنه توقع وصول منتخبات فرنسا وانجلترا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا إلى دور ربع أو نصف النهائي، ولم يستبعد حصول مفاجآت بهذه البطولة خاصة وأن بعض الفرق ستنتقل للعب بين 3 دول، فضلا عن اختلاف حالة الطقس، ما سيشكل ضغطا عليها.