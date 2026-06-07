البعثة العراقية لكرة القدم دخلت الولايات المتحدة بينما خضع أيمن حسين لفحص أمني مطول قبل السماح له باللحاق بها..

المونديال.. سلطات شيكاغو تستجوب نجم العراق 7 ساعات وتمنع دخول مصور المنتخب البعثة العراقية لكرة القدم دخلت الولايات المتحدة بينما خضع أيمن حسين لفحص أمني مطول قبل السماح له باللحاق بها..

إسطنبول/ الأناضول

استجوبت السلطات الأمريكية أحد لاعبي منتخب العراق لكرة القدم لمدة سبع ساعات قبل أن تسمح له بدخول البلاد للمشاركة في نهائيات كأس العالم، فيما رفضت دخول مصور المنتخب.

وأفادت صحيفة "ميل" البريطانية، مساء السبت، بأن سلطات مطار شيكاغو احتجزت مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لمدة سبع ساعات بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، مما أثار قلقا بين مسؤولي كرة القدم والجماهير.

وبينما سُمح لبقية البعثة بمغادرة المطار ودخول البلاد، احتجزت السلطات حسين لإجراء مزيد من الفحص الأمني.

الصحيفة نقلت عن مصدر في الاتحاد العراقي قوله إن التأخير المطول لم يكن عقابيا، بل عملية فحص أمني روتينية شاملة يتم تطبيقها على الوافدين إلى الولايات المتحدة.

وخضع حسين لعملية تدقيق أمني صارمة، وبعد إتمام الفحص الأمني، سمحت له السلطات الأمريكية بدخول البلاد لينضم إلى بعثة بلاده.

ولم تصدر بعد إفادة رسمية من الاتحاد العراقي بشأن ما حدث مع حسين، الذي سجل هدف تأهل بلاده إلى المونديال في مباراة الملحق القاري ضد بوليفيا (2-1) في الأول من أبريل/ نيسان الماضي.

والأحد، قالت السفارة العراقية لدى واشنطن، في بيان، إن جميع أفراد البعثة دخلوا إلى الولايات المتحدة الجمعة بشكل انسيابي، باستثناء شخصين (لم تسميهما) خضعا لإجراءات إضافية من جانب سلطات الهجرة.

وأضافت أنه تم استكمال إجراءات دخول أحد الشخصين، فيما تعذر دخول الآخر، لأسباب مرتبطة بإجراءات الهجرة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

فيما نقل موقع "شيكاغو صن تايمز" الأحد عن متحدث باسم سلطات الجمارك قوله إن مصور المنتخب العراقي (لم يسمه) مُنع من دخول البلاد بسبب "مخاوف أمنية"، دون تفاصيل.

والثلاثاء يخوض منتخب "أسود الرافدين" مباراته الودية الأخيرة ضد فنزويلا، قبل انطلاق منافسات المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من الخميس 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة مع فرنسا والنرويج والسنغال، حيث يلتقي ​النرويج في 16 يونيو، ​ثم فرنسا ⁠والسنغال يومي 22 و26 من الشهر نفسه على الترتيب.