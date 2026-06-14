المونديال.. تعادل "أسود الأطلس" أمام البرازيل يشعل حماس جماهير المغرب

الرباط / الأناضول

احتفل مشجعو المنتخب المغربي لكرة القدم، الأحد، بتعادل "أسود الأطلس" مع البرازيل بهدف لمثله في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن فرحة سادت المدن المغربية بعد الأداء الجيد للمنتخب في أولى مبارياته.

وفي العاصمة الرباط، تفاعل الجمهور مع مجريات المباراة ليخرجوا إلى الشوارع احتفاءً بهذه النتيجة بعدما شاهدوا المباراة عبر شاشات عملاقة بأماكن المشجعين.

كما عمت فرحة مدن أخرى مثل آسفي والجديدة (غرب) وطنجة وتطوان (شمال).

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة احتفالات جماهير مغربية وعربية في الساحة العامة بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث تابعت الجماهير المباراة عبر شاشة عملاقة.

وتحتضن باترسون أحد أكبر التجمعات للجاليات في الولايات المتحدة.

ووصف محللون تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بأنه "بطعم الفوز"، نظرا للأداء القوي الذي قدمه "أسود الأطلس" أمام أحد أكبر المنتخبات في تاريخ الساحرة المستديرة.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة، التي تضم أيضا اسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

وخلال مباراة المغرب والبرازيل، فرض "أسود الأطلس" سيطرتهم على مجريات اللعب خلال الدقائق العشر الأولى، وتناقل لاعبوه الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 21، تلقى إسماعيل صيباري تمريرة بينية من إبراهيم دياز، لينطلق باتجاه المرمى قبل أن يسدد من فوق الحارس أليسون بيكر، مسجلا هدف المغرب.

وبعد 11 دقيقة، تعادل "السيليساو"، إذ نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل في الدقيقة 32، بمجهود فردي بعد أن تلقى كرة من برونو غيماريش داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليراوغ أحد المدافعين ويطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية البعيدة.

وكاد "أسود الأطلس" أن يخطفوا هدف الفوز في الدقيقة 90+9، بعدما سدد نائل العيناوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون، لترتد أمام أحد لاعبي المغرب الذي تابعها، لكنها اصطدمت بجسد الحارس وخرجت إلى ركنية.

ويمتلك المغاربة طوحا كبيرا في هذه البطولة بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر عام 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يـتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، محققا المركز الرابع.