المونديال.. الأرجنتين الأكثر خوضا للمباريات المحسومة بركلات الترجيح

إسطنبول/ الأناضول

أصبحت الأرجنتين الدولة الأكثر خوضا للمباريات التي حُسمت بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، بعدما لعبت 7 مباريات انتهى مصيرها بهذه الطريقة، وفق إحصائية للبطولة.

وحققت الأرجنتين الفوز في 6 من تلك المباريات، مقابل خسارة واحدة كانت أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي من النسخة 2006، عندما خسرت بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهدت النسخ السابقة من البطولة تفوق الأرجنتين في عدة مواجهات حُسمت بركلات الترجيح، بينها الفوز على يوغوسلافيا وإيطاليا في مونديال 1990، وإنجلترا في نسخة 1998، وهولندا في نصف نهائي 2014.

كما تجاوز المنتخب الأرجنتيني نظيريه الهولندي والفرنسي بركلات الترجيح في كأس العالم 2022 بقطر، خلال الدور ربع النهائي والمباراة النهائية على التوالي.

وفي المقابل، حافظت ألمانيا وكرواتيا على سجل خال من الهزائم في المباريات التي وصلت إلى ركلات الترجيح، بعدما فاز كل منهما في 4 مواجهات من أصل 4.

وحققت البرازيل الفوز في 3 من أصل 5 مباريات حُسمت بركلات الترجيح، فيما فازت فرنسا في مباراتين من أصل 5.

وعانت منتخبات إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا من نتائج سلبية في هذا الجانب، إذ فازت إسبانيا مرة من أصل 5 مباريات، فيما حققت إنجلترا وإيطاليا وهولندا فوزا واحدا فقط من أصل 4 مباريات.

وبحسب الإحصائية، شهد تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم حتى الآن 35 مباراة حُسمت بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2022 بقطر، انتهت 5 مباريات إلى ركلات الترجيح، بينها مباراتان للأرجنتين ومباراتان لكرواتيا، إضافة إلى مواجهة المغرب وإسبانيا في دور الـ16.

كما أظهرت البيانات أن 10 منتخبات لم تحقق أي فوز عبر ركلات الترجيح في كأس العالم، بينها اليابان والمكسيك ورومانيا التي خسرت مباراتين لكل منها، إضافة إلى يوغوسلافيا وغانا وسويسرا وتشيلي واليونان وكولومبيا والدنمارك التي خسرت مباراة واحدة لكل منتخب.