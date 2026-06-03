المنتخب التركي يصل الولايات المتحدة لخوض منافسات المونديال

[1/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[2/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[3/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[4/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[5/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[6/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[7/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.

[8/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.

[9/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.