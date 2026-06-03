المنتخب التركي يصل الولايات المتحدة لخوض منافسات المونديال
يخوض مبارياته في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وباراغواي..
Hilmi Sever, Zahir Sofuoğlu
03 يونيو 2026•تحديث: 03 يونيو 2026
المنتخب التركي يصل الولايات المتحدة لخوض منافسات المونديال
Amerika Birleşik Devletleri, Florida
ميامي/ الأناضول
وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكان في استقبال البعثة التي ضمت رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، سفير تركيا لدى واشنطن سادات أونال والقنصل العام في ميامي رسول شاهين أول.
وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[1/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[2/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[3/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[4/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[5/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[6/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[7/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[8/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
[9/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
[1/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[2/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[3/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[4/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[5/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[6/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[7/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية. وانتقل لاعبو المنتخب التركي إلى الفندق المخصص لإقامتهم بواسطة الحافلة، حيث احتشد عدد من المشجعين الأتراك عند مدخل الفندق حاملين الأعلام التركية ومرددين الهتافات دعما للفريق.
[8/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
[9/9] وصل المنتخب التركي لكرة القدم فجر الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب من إسطنبول، في مطار فورت لودرديل الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
ويخوض المنتخب التركي منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وباراغواي.
وفي إطار استعداداته للبطولة، سيخوض مباراة ودية ضد منتخب فنزويلا يوم الأحد المقبل الساعة 01:00 بتوقيت تركيا على ملعب انتر ميامي.
ويستهل المنتخب التركي مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب أستراليا يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري عند الساعة 07:00 بتوقيت تركيا على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.