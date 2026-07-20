بالفوز على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية

المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا مثيرا أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد، الأحد، في المباراة النهائية.

وفي لقاء أُقيم على ملعب "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم"، وأداره الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتس، انتظر "الماتادور" الإسباني إلى الوقت الإضافي الثاني لتسجيل هدف المباراة الوحيد عبر البديل فيران توريس في الدقيقة 106.

اللقب هو الثاني لمنتخب "لا روخا" بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا والذي جاء بسيناريو طبق الأصل أمام منتخب هولندا، بينما أخفق "الألبيسيليستي" في الحفاظ على لقبه الذي حققه في قطر 2022.



بدأت إسبانيا اللقاء بقوة كما هو متوقع، وتمكنت من فرض سيطرتها على مجريات اللعب من خلال التمرير السريع، وكاد لامين يامال أن يفتتح التسجيل مبكرة في الدقيقة الخامسة بتسديدة بيسراه بعد تمريرة من داني أولمو، لكن الحارس إيميليانو مارتينيز أنقذ الموقف.

لم يمثل المنتخب الأرجنتيني أي خطورة على مرمى الحارس أوناي سيمون، حيث أخفق الفريق في إيجاد إيقاعه الهجومي في ظل الرقابة الصارمة التي فرضها اللاعبون الإسبان على ليونيل ميسي.

واصل "الماتادور" الإسباني أفضليته في المباراة وكثف لاعبوه من محاولاتهم لهز الشباك، لكنهم واجهوا دفاعا محكما من المنتخب الأرجنتيني، لذلك اعتمدوا على التسديد بعيد المدى.

وتصدى إيميليانو مارتينيز لتسديدة ميكيل أويارزابال من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39، وجرب مارك كوكوريلا حظه بتسديدة أخرى في الدقيقة 43، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أي تسديدة على المرمى من المنتخب الأرجنتيني، وذلك للمرة الأولى منذ بداية البطولة.

في الشوط الثاني، استمر المنتخب الإسباني في فرض أسلوبه المعتمد على الاستحواذ على الكرة والبحث عن ثغرة لاختراق الدفاع الأرجنتيني، ولاحت فرصة خطيرة للبديل فيران توريس في الدقيقة 67 برأسية قوية من عرضية لامين يامال أمسكها مارتينيز بثبات.

كثف لاعبو إسبانيا من ضغطهم الهجومي وتوالت محاولاتهم الخطيرة، وعاد الحارس الأرجنتيني للتألق مرة أخرى لينقذ مرماه من محاولتين متتاليتين من تسديدتين لبيدري وباو كوبارسي.

وارتقى إيميريك لابورت لعرضية من نيكو ويليامز داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسية إلى المرمى لكن كرته كانت ضعيفة ليتصدى لها إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 80، قبل أن يتصدى الأخير لتسديدة صاروخية من نيكو ويليامز.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة موجعة في الدقيقة 3+90 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لإنزو فيرنانديز بعد تدخله القوي ضد باو كوبارسي، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

ونفذ لامين يامال ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 6+90 من أمام قوس منطقة الجزاء باتجاه المرمى، لكن مارتينيز تصدى للكرة ببراعة، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني بالتعادل واللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لحسم النتيجة.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 98 سجله نيكو ويليامز بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس، بداعي وجود خطأ على ميكيل مورينو ضد نيكولاس أوتاميندي في بداية اللعبة.

وكاد البديل ميكيل مورينو أن يكسر حدة التعادل لإسبانيا في الدقيقة 103 بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بضربة رأس ضعيفة بجوار القائم الأيسر.

وترجمت إسبانيا سيطرتها على المباراة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 106 عبر فيران توريس بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من زميله نيكو ويليامز.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.