أشاد المدرب المغربي الحسين أوشلا بالمستوى الذي ظهر به منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم 2026، معتبراً أن "أسود الأطلس" يملكون من الإمكانات ما يؤهلهم للمنافسة على بلوغ المباراة النهائية.

المدرب المغربي أوشلا: "أسود الأطلس" يمكنهم بلوغ نهائي المونديال (مقابلة) أشاد المدرب المغربي الحسين أوشلا بالمستوى الذي ظهر به منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم 2026، معتبراً أن "أسود الأطلس" يملكون من الإمكانات ما يؤهلهم للمنافسة على بلوغ المباراة النهائية.

الرباط / الأناضول

** المدرب المغربي الحسين أوشلا في حديث للأناضول:

- "أسود الأطلس" استحق التأهل عن جدارة بعد عروضه في دور المجموعات

- المنتخب يقدم صورة مشرفة، واللعب ضد هولندا أفضل من اليابان بالدور المقبل

- سيكون جميلاً إذا شاهدنا عدداً أكبر من المنتخبات الإفريقية والعربية بمراحل متقدمة

- أتمنى أن تواصل مصر مشوارها إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال الحالي

أشاد المدرب المغربي الحسين أوشلا بالمستوى الذي ظهر به منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم 2026، معتبراً أن "أسود الأطلس" يملكون من الإمكانات ما يؤهلهم للمنافسة على بلوغ المباراة النهائية.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال الدولي السابق إن المنتخب قدم صورة مشرفة للكرة المغربية، مشيراً إلى أن الثقة التي ظهر بها اللاعبون خلال دور المجموعات تعكس حجم التطور الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

والخميس تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 إثر فوزه على هايتي بنتيجة 4-2، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة السابعة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، متساوياً مع البرازيل التي تصدرت المجموعة بفارق الأهداف.

وشهدت مدن مغربية عدة أجواء احتفالية واسعة عقب المباراة، حيث امتلأت المقاهي ومناطق المشجعين بالجماهير التي احتفلت بالتأهل الأول لمنتخب عربي إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من المونديال.

وسبق لأوشلا (50 عاما) أن ارتدى قميص المنتخب المغربي ولعب لأندية عدة أبرزها "الجيش الملكي"، الذي توج معه بألقاب محلية وقارية، بينها كأس الاتحاد الإفريقي عام 2005.



** تأهل مستحق

واعتبر أوشلا - مدرب نادي "الجمعية السلاوية" لكرة القدم - أن المنتخب المغربي استحق التأهل عن جدارة بعد العروض الجيدة التي قدمها في دور المجموعات.

وقال: "المنتخب أظهر شخصية قوية خلال البطولة، سواء أمام البرازيل أو اسكتلندا أو هايتي، ونجح في تقديم كرة قدم مقنعة تعكس تطور اللاعب المغربي".

وأضاف: "الأهم ليس فقط النتائج، بل الطريقة التي يلعب بها المنتخب. هناك ثقة كبيرة داخل المجموعة، واللاعبون يعرفون ما يريدونه فوق أرضية الملعب".

ورأى أن ما يميز المنتخب الحالي هو امتلاكه حلولاً متعددة داخل الملعب، خلافاً لفترات سابقة كان الاعتماد فيها على أسماء محددة.

وأوضح: "في السابق كان الحديث يدور حول نجم أو اثنين، أما اليوم فهناك مجموعة متكاملة من اللاعبين الذين ينشطون في مستويات عالية بأوروبا، ويملكون الخبرة والجودة اللازمة للمنافسة".

** تطور فني

وأكد أوشلا أن المنتخب المغربي لم يعد يعتمد فقط على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة كما كان في السابق، بل أصبح قادراً على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة اللعب.

وقال: "الفريق بات يحتفظ بالكرة لفترات طويلة، ويملك قدرة كبيرة على بناء الهجمات بشكل منظم، وهذا يعكس جودة التكوين الذي تلقاه اللاعبون".

وأضاف أن المدرب محمد وهبي نجح في تطوير الجانبين الفني والتكتيكي للفريق، مع المحافظة على الصلابة الدفاعية التي تميز المنتخب المغربي.

وتابع: "المغرب أصبح قادراً على فرض أسلوبه على المنافسين، وهذه نقطة مهمة جداً في البطولات الكبرى".

** حلم النهائي

وأعرب أوشلا عن تفاؤله بقدرة المنتخب على الذهاب بعيداً في البطولة، وأردف: "أحلم مثل جميع المغاربة برؤية المنتخب في المباراة النهائية، ولم لا نتوج باللقب؟".

وأضاف: "الحظوظ قائمة، لأن المنتخب يمتلك لاعبين مميزين وجهازاً فنياً يعرف كيفية التعامل مع مثل هذه المنافسات".

وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالجدية نفسها خلال الأدوار المقبلة، مع الحفاظ على التركيز والهدوء.

وتابع: "إذا استمر المنتخب بهذا المستوى، فبإمكانه أن يقول كلمته أمام أي منافس".

** هولندا خيار أفضل من اليابان

وعن المنافس الذي يفضله في الدور المقبل، قال أوشلا إنه يفضل مواجهة هولندا على اليابان.

وذكر أن اليابان منتخب "متكامل للغاية"، وتطور بشكل كبير من الناحية التقنية إلى جانب الانضباط التكتيكي المعروف عنه.

وأضاف: "بعد متابعتي لمبارياته، أرى أن هولندا قد تكون خياراً أفضل للمغرب من الناحية الفنية".

** تألق عربي وإفريقي

وأشاد أوشلا بالمستوى الذي قدمته بعض المنتخبات العربية والإفريقية في البطولة.

وقال: "سيكون جميلاً إذا شاهدنا عدداً أكبر من المنتخبات العربية والإفريقية في مراحل متقدمة من المنافسة، لأن ذلك يعكس التطور الذي تشهده كرة القدم في المنطقة".

وأضاف: "أتمنى أن تواصل مصر مشوارها إلى أبعد نقطة ممكنة، وكذلك كوت ديفوار التي تملك منتخباً قوياً وإمكانات كبيرة".

وختم أوشلا حديثه قائلاً إن نجاح المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم "سيصنع تاريخاً مهما لكرة القدم في المنطقة بأكملها".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم خلال الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخباً.