بعد سنوات من القيود التي فرضت على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والتي أدت إلى استبعاد الفرق الروسية وفرض مشاركة محدودة للرياضيين الأفراد بصفتهم محايدين، وفق معايير أهلية صارمة..

اللجنة الأولمبية الدولية تخفف القيود على روسيا قبل أولمبياد 2028 بعد سنوات من القيود التي فرضت على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والتي أدت إلى استبعاد الفرق الروسية وفرض مشاركة محدودة للرياضيين الأفراد بصفتهم محايدين، وفق معايير أهلية صارمة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، رفع تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، منهية بذلك القيود التي كانت مفروضة عليها منذ عام 2023، في خطوة تمهد لعودة الرياضيين الروس إلى المنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني: "قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفع تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، الذي كان ساريا منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار بعد تحليل دقيق أجرته اللجنة القانونية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، إذ لم تعد اللجنة الأولمبية الروسية تضم في عضويتها أي منظمات رياضية إقليمية تقع ضمن اختصاص اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية".

وتابع: "كما أكدت اللجنة الأولمبية الروسية أنها لا تمارس، ولن تمارس، أي أنشطة في تلك المناطق، وسيواصل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي أنشطة قد تقوم بها اللجنة الأولمبية الروسية هناك، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة".

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستواصل "عدم تنظيم أي فعاليات لها في روسيا، أو دعوة المسؤولين الحكوميين أو مسؤولي الدولة الروس إلى فعالياتها".

وأكدت اللجنة أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن السماح لروسيا برفع علمها أو استخدام ألوانها أو عزف نشيدها الوطني في الألعاب الأولمبية، إلا أن الرياضيين الروس سيتمكنون من المنافسة مجددا شريطة استيفائهم متطلبات مكافحة المنشطات المعتمدة.

ويأتي إعلان اللجنة الأولمبية الدولية بعد سنوات من القيود التي فرضت على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والتي أدت إلى استبعاد الفرق الروسية وفرض مشاركة محدودة للرياضيين الأفراد بصفتهم محايدين، وفق معايير أهلية صارمة.

وخلال الأشهر الأخيرة، اتجهت اللجنة الأولمبية الدولية تدريجيا إلى مراجعة بعض هذه القيود، مع الإبقاء على حرمان روسيا من التمثيل الرسمي، في حين سُمح للرياضيين المؤهلين بالمشاركة بصفتهم محايدين، دون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني.

وشارك 32 رياضيا فقط من روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس 2024 بصفتهم رياضيين محايدين معتمدين، وحققوا مجتمعين خمس ميداليات، في حين ضم الفريق الروسي أكثر من 300 رياضي في أولمبياد طوكيو 2021، وحصد 71 ميدالية.

كما شارك عدد من الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت هذا العام في ميلانو، بصفتهم رياضيين محايدين.