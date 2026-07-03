لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم بشارات تهزم منافستها الصربية في النهائي بعد فوزها على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 في نصف النهائي

الكاراتيه.. فلسطينية تتوج بذهبية الدوري العالمي في كرواتيا لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم بشارات تهزم منافستها الصربية في النهائي بعد فوزها على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 في نصف النهائي

حسني نديم/ الأناضول

أحرزت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات، الخميس، الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية، بعد فوزها على منافستها الصربية بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تتويج بشارات جاء بعد مشوار ناجح في البطولة، أبرز محطاته الفوز على لاعبة أوكرانية بنتيجة (8-0) في الدور نصف النهائي، قبل أن تحسم النهائي لصالحها وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها.

وأوضحت الوكالة أن بشارات تُوجت بالميدالية الذهبية في المباراة النهائية بعد فوزها على منافستها الصربية آنا مانويلوفيتش بنتيجة (2-0).

ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري، قوله: إن هذا الإنجاز يمثل "مصدر فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني"، ويعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية بفضل جهود اللاعبين والمدربين والاتحاد.

وهنأ البكري، اللاعبة مريم بشارات، ومدربها ووالدها الكابتن أمين بشارات، إلى جانب أفراد المنتخب الوطني.



وأعرب عن أمله في أن تواصل بشارات، تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم فلسطين في المحافل الرياضية الدولية.

ويعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى سجل بشارات، التي تواصل تحقيق نتائج بارزة على الساحة الدولية، في وقت تسعى فيه الرياضة الفلسطينية إلى تعزيز حضورها في المنافسات العالمية رغم التحديات.