بنتيجة 1-4، في مستهل مشواره بالمجموعة الثامنة وإيرلينغ هالاند يسجل ثنائية في المباراة..

العراق يخسر أمام النرويج في مستهل مشواره بالمونديال بنتيجة 1-4، في مستهل مشواره بالمجموعة الثامنة وإيرلينغ هالاند يسجل ثنائية في المباراة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تكبد المنتخب العراقي خسارة في مستهل مشواره بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد سقوطه أمام نظيره النرويجي برباعية لهدف، الأربعاء، على ملعب "بوسطن ستاديوم" ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وبذلك، حصل منتخب النرويج على أول ثلاث نقاط ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب فرنسا الوصيف، الذي فاز على السنغال 3-1 في وقت سابق بالجولة ذاتها، فيما تذيل منتخب العراق جدول الترتيب.

افتتح إيرلينغ هالاند التسجيل للنرويج في الدقيقة 29، عندما تابع الكرة عند القائم البعيد ليحولها داخل الشباك إثر عرضية أرضية من دافيد مولر وولفه، قبل أن يتعادل أيمن حسين للعراق في الدقيقة 39، برأسية من عرضية أمير العماري.

لكن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عاد لهز الشباك من جديد، بتسجيل الهدف الثاني للنرويج في الدقيقة 43، مستغلا خطأ فادحا من الحارس جلال حسن عندما أخفق في إبعاد الكرة من أمام مرماه لتصطدم بهالاند وتدخل المرمى.

وأهدر منتخب "أسود الرافدين" ثلاث فرص لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول؛ إذ تصدى مولر وولفه لتسديدة إبراهيم بايش، وأوقف كريستوفر آيير الحمادي بتدخل في اللحظة الأخيرة، فيما مرت تسديدة أكام هاشم الطائرة فوق العارضة بقليل.

ورغم المحاولات العراقية لإدراك التعادل في الشوط الثاني، تمكن البديل ليو أوستيغارد من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب النرويجي في الدقيقة 76 برأسية مستغلا تمريرة عرضية من مارتن أوديغارد.

واختتم أيمن حسين، مهاجم العراق، رباعية النرويج في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسَب بدلا من الضائع للمباراة، بعد أن حاول إبعاد رأسية من هالاند ليحولها بالخطأ في مرمى فريقه.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.