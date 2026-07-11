الرئيس المصري قال خلال استقبال المنتخب بمدينة العلمين الجديدة إن المنتخب حظي باحترام الجماهير والمتابعين بفضل أدائه وروحه القتالية...

السيسي يكرم لاعبي منتخب مصر بأوسمة تقديرا لأدائهم في المونديال الرئيس المصري قال خلال استقبال المنتخب بمدينة العلمين الجديدة إن المنتخب حظي باحترام الجماهير والمتابعين بفضل أدائه وروحه القتالية...

القاهرة/ الأناضول

كرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بمنحهم "كأس الجدارة" وأوسمة تكريمية، تقديرا لما وصفه بالأداء البطولي الذي قدموه في بطولة كأس العالم 2026.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي بعثة المنتخب في مدينة العلمين الجديدة شمالي البلاد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن الرئيس السيسي منح لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري "كأس الجدارة" وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط.

وخلال كلمة ألقاها عقب التكريم، قال السيسي إن المنتخب حظي بإشادة واسعة من المصريين والعرب ومتابعي البطولة حول العالم، مشيدا بما وصفه بـ"القيم الرفيعة" التي تحلى بها اللاعبون خلال المنافسات.

وأضاف أن المنتخب نال احترام الجماهير والمتابعين بفضل أدائه وروحه القتالية، معتبرا أن ما حققه الفريق "يتجاوز نتائج المباريات".

وأكد السيسي أن المنتخب "مثّل شباب مصر بصورة مشرفة"، وأسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب المصريين خلال مشاركته في البطولة.

كما دعا إلى الاهتمام باكتشاف المواهب الشابة وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدا استعداد الدولة لمساندة الكفاءات الرياضية والجهاز الفني الوطني.

وشدد على أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق في المونديال، قائلا إن الجماهير المصرية أصبحت تنتظر المزيد من المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

والجمعة، استقبل مئات المشجعين بعثة المنتخب المصري لدى وصولها إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب انتهاء مشاركتها في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

وسجل المنتخب المصري أفضل مشاركة في تاريخه بالبطولة، بعدما تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى وبلغ الأدوار الإقصائية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، قبل أن يهزم أستراليا ويبلغ الدور ثمن النهائي، حيث خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعد مباراة قدم خلالها أداء لافتا.