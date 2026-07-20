الرئيس أردوغان يهنئ إسبانيا بتتويجها بطلة لكأس العالم

أنقرة / الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتخب إسبانيا لكرة القدم بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس العالم 2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.

وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، مساء الأحد: "أتقدم بأحر التهاني إلى منتخب إسبانيا لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب بطولة كأس العالم 2026، وأبعث، باسم بلدي وشعبي، تحياتي وأطيب تمنياتي للشعب الإسباني الصديق".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد، الأحد، في المباراة النهائية.

وترجمت إسبانيا سيطرتها على المباراة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 106 عبر فيران توريس بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من زميله نيكو ويليامز.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي إلى 19 يوليو/ تموز الحالي، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.