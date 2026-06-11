الجماهير الجزائرية والمونديال.. تفاؤل كبير ونصف النهائي "غير مستبعد"

عباس ميموني/ الأناضول

- عناني بلحميسي: سيصلون إلى أبعد دور وسيفرحوننا.. الفريق يحظى بدعم وتحفيز كبيرين من الشعب الجزائري

- محمد قنفود: لا أستبعد أن تصل الجزائر إلى نصف النهائي وتحقق إنجازا أفضل مما حققه منتخب المغرب عام 2022

-عمر شلابي: منتخبنا يضم أفضل جيل من اللاعبين وهم ينشطون في دوريات كبرى ولديه إمكانيات وتكتيك يمكنه من الذهاب بعيد

يسود تفاؤل كبير في أوساط الجماهير الجزائرية بإمكانية تحقيق منتخب بلادهم لكرة القدم مشاركة مميزة في نهائيات كأس العالم 2026.

وبينهم مَن لا يستبعد وصول "محاربي الصحراء" إلى نصف نهائي المونديال، بفضل لاعبين متجانسين ينشطون في أقوى الدوريات.

واليوم الخميس، تنطلق مباريات البطولة وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقيم منتخب الجزائر معسكره التدريبي في مدينة كانساس الأمريكية، استعدادا لخوض مباريات دور المجموعات.

"محاربو الصحراء" يلعبون في المجموعة العاشرة، وهي تضم أيضا الأرجنتين، بطل النسخة الأخيرة في قطر 2022، والأردن والنمسا.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، يخوض منتخب الجزائر، بقيادة نجمه رياض محرز، أولى مبارياته في البطولة أمام الأرجنتين، على ملعب كانساس سيتي.

** عبور الدور الأول

وقبل بداية مغامرة المنتخب الجزائري المونديالية، عبَّر عناني بلحميسي (ستيني)، في حديث للأناضول، عن تفاؤل كبير بأن يقدم المنتخب مسيرة رائعة، بقيادة مديره الفني السويسري ذو الأصول البوسنية فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال بلحميسي: "كلنا تفاؤل.. أعرف أنهم سيصلون إلى أبعد دور وسيفرحوننا".

وأضاف أن "الفريق يحظى بدعم وتحفيز كبيرين من الشعب الجزائري بداية من رئاسة الجمهورية إلى كل الجماهير".

بلحميسي تابع: "وراءهم أزيد من 40 مليون جزائري.. نحن نثق فيهم، والدور الأول سيتأهلون بأريحية".

** نصف النهائي

"الجزائر تملك لاعبين من ذوي المستوى العالي".. هكذا بدأ محمد قنفود (كهل) حديثه للأناضول عن توقعاته لأداء "محاربي الصحراء" في المونديال.

ولا يستبعد قنفود أن تصل الجزائر إلى نصف النهائي، وتحقق إنجازا أفضل مما حققه المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر 2022.

وفي قطر، أصبح المغرب (أسود الأطلس) أول منتخب عربي وإفريقي يـتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، محققا المركز الرابع.

** أفضل جيل

وحسب عمر شلابي، يضم المنتخب الجزائري أفضل جيل من اللاعبين وهم ينشطون في دوريات كبرى، ولديه إمكانيات وتكتيك يمكنانه من الذهاب بعيدا.

في المقابل، بدا الشاب فارس شرفاوي أقل تفاؤلا، واستبعد الوصول إلى نصف النهائي.

وشدد شرفاوي على صعوبة توقع النتائج، في إشارة إلى المنافسة الشرسة والمستويات المتقدمة، لاسيما لمنتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية.

أما سمير بوربيقة (كهل) فقال إن المنتخب الجزائري لديه خبرة وتجارب تجعله في وضع مناسب لإسعاد الجزائريين.

ويُعد المونديال أقوى وأضخم بطولة على مستوى المنتخبات، ويُلعب للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن كانت 32 حتى نسخة قطر.

وعلى ملعب أزتيكا المكسيكي، تُقام الخميس مباراة افتتاح البطولة بين المكسيك وجنوب إفريقيا، بينما تُلعب المباراة النهائية على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية في 19 يوليو.