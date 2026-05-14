التركية آقغُل تتوج ببطولة أوروبا للتايكوندو بعد تغلبها على الصربية أندريا بوكان في المباراة النهائية

ميونخ / الأناضول

توجت لاعبة المنتخب التركي إليف سودة آقغُل، الخميس، في بطولة أوروبا للتايكوندو للسيدات لوزن 49 كلغ المقامة بألمانيا.

وفي اليوم الرابع والأخير من البطولة التي تستضيفها قاعة "بي إم دبليو بارك" بمدينة ميونخ، صعدت إليف سودة آقغُل إلى بساط المنافسات في فئة السيدات لوزن 49 كغم.

واستهلت اللاعبة التركية مشوارها بالبطولة بالفوز على البرتغالية ماتيلد فيريرا في دور الـ16، ثم تغلبت في ربع النهائي على لاعبة أندورا نايارا لينان باردو.

وفي نصف النهائي، تمكنت الرياضية التركية البالغة من العمر 20 عاما من الفوز على الإسبانية أدريانا سيريزو إغليسياس ، قبل أن تواجه الصربية أندريا بوكان في النهائي.

وفي النهائي، نجحت آقغُل في حسم المباراة النهائية بنتيجة 2-1، لتتوج بطلة لأوروبا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تحرز فيها آقغُل ميدالية ذهبية في فئة السيدات، بعدما كانت قد حققت المركز الثاني عالميا العام الماضي.



