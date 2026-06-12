البترون.. الفعالية الأكبر في لبنان لمتابعة مونديال 2026

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

- أحد الحاضرين: البترون لا تكفّ عن إدهاشنا، فهي تثبت كل مرة أن الإرادة قادرة على الإنجاز

- مشجعة: لبنان يبقى صامدا مهما كانت الظروف فالشعب يعشق الحياة ويبحث عن أجواء الفرح

في منطقة البترون شمالي لبنان، انطلقت مساء الخميس أكبر فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وتعد مدينة "البترون لكرة القدم 2026" أكبر منطقة جماهيرية مفتوحة في لبنان مخصصة لكأس العالم تم تجهيزها وتزيينها لاستقبال مئات محبي الحدث العالمي.

توفر المدينة لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة غامرة تُحاكي أجواء الملاعب، وتضم أكشاكاً للطعام وألعاباً ومسابقات وهدايا وبرامج ترفيهية.



وفي السنوات الأخيرة تحولت البترون إلى وجهة سياحية شهيرة في لبنان، كونها ساحلية تضم عشرات الأماكن التراثية والتاريخية بالإضافة لبحرها الجاذب.

تضم المدينة أضخم شاشة في لبنان لعرض مباريات المونديال، بمساحة تصل إلى 250 متراً مربعاً، ويتسع المكان لأكثر من ألف شخص، وتتنوع المقاعد بين مدرجات عادية ومقاعد مريحة وصالات مميزة.

"البترون لا تكف عن إدهاشنا"

والخميس، شهد ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي حفل افتتاح النسخة 23 من كأس العالم 2026، بعرض فني شاركت فيه المطربة الكولومبية العالمية شاكيرا بأداء الأغنية الرسمية للمونديال.

وجاء الحفل قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت المكسيك - إحدى الدول المضيفة المشتركة مع الولايات المتحدة وكندا - وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية تشيكيا وكوريا الجنوبية.

أحد الحاضرين في البترون، يقول للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه: "البترون لا تكفّ عن إدهاشنا، فهي تثبت في كل مرة أن الإرادة قادرة على تحقيق الإنجازات".

ويعتبر أن "هذا الحدث يجمع بين الروح الرياضية واستقطاب المشاركين من مختلف المناطق، على أمل أن يعمّ السلام جنوبي لبنان أيضاً، فتنتقل هذه التجربة الناجحة إلى هناك".

شعب يعشق الحياة

من جهتها تقول إحدى المشجعات إن "لبنان يبقى صامداً مهما كانت الظروف، فالشعب اللبناني يعشق الحياة ويبحث دائماً عن الأجواء الإيجابية والفرح".

وتضيف مشجعة أخرى: "رغم الأوضاع الصعبة، فإن هذه الأجواء الجميلة تمنحنا مساحة من الفرح وتساعدنا على نسيان التحديات التي يمر بها لبنان".

ويستقطب كأس العالم جمهورا كبيرا في لبنان حيث يتزامن الحدث العالمي هذا العام مع حرب إسرائيلية مستمرة على البلد العربي منذ 2 مارس/ آذار.



وحتى آخر تحديث الخميس، خلّفت الحرب نحو 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

العدوان الإسرائيلي

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان رغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان وتمتد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

ومنذ أبريل/ نيسان بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية في واشنطن، حيث عقدت 4 جولات تفاوضية بين الجانبين، إضافة الى اجتماع "أمني" ضم ضباط عسكريين من الطرفين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

