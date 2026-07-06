فنانان فلسطينيان أهديا مدرب منتخب مصر أغنية خاصة بعد رفعه علم فلسطين وإهدائه التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني..

الاتحاد الفلسطيني للقدم: شكرًا حسام حسن.. فلسطين تسكن قلوب الشرفاء فنانان فلسطينيان أهديا مدرب منتخب مصر أغنية خاصة بعد رفعه علم فلسطين وإهدائه التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني..

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أشاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الاثنين، بموقف المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، الداعم لفلسطين، عقب رفعه علم فلسطين وإهدائه تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني.

وجاءت الإشادة بعدما أثار موقف حسن، عقب فوز المنتخب المصري على أستراليا، تفاعلا فلسطينيا وعربيا واسعا، فيما قوبل في الإعلام الإسرائيلي ومنصات التواصل الاجتماعي بردود فعل تراوحت بين الانتقاد والغضب والتحريض.

وكتب الاتحاد الفلسطيني، عبر صفحته الرسمية على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ليست كل الانتصارات تُقاس بالنتائج… بعضها يُقاس بالمواقف. شكراً للكابتن حسام حسن، الذي أثبت أن فلسطين لا تزال تسكن قلوب الشرفاء، وأن رايتها ستظل مرفوعة بأيدي الأحرار في كل مكان".

وعقب المباراة، قال حسن، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية: "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم".

وأضاف: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأشكرهم من كل قلبي لأنهم فرحون جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

ويملك حسام حسن سجلا دوليا حافلا بالإنجازات، إذ يعد الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفا، وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب، بعدما خاض 176 مباراة دولية، وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وفي السياق ذاته، أهدى الفنانان الفلسطينيان شادي البوريني وقاسم النجار أغنية خاصة لحسام حسن، أشادا فيها بموقفه الداعم لفلسطين.

وجاء في مطلع الأغنية: "أحلى تحية وسلام للكابتن حسام.. ومن بعده خلص الكلام".

وترتبط مصر وفلسطين بعلاقات تاريخية واجتماعية وثيقة، وهو ما ينعكس على الحضور الواسع للمنتخب المصري في الوجدان الرياضي الفلسطيني، لا سيما خلال البطولات الكبرى.

ولم يقتصر حضور العلم الفلسطيني خلال البطولة على موقف حسام حسن، بل شمل جماهير من دول عربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية، في مشهد عكس اتساع التضامن الشعبي مع الفلسطينيين في أكبر حدث كروي في العالم.

وبرزت جماهير من تركيا والبوسنة والهرسك وإسبانيا واسكتلندا، إلى جانب مشجعين من فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، في رفع الأعلام الفلسطينية أو المشاركة في فعاليات داعمة لغزة داخل الملاعب وخارجها.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 48 منتخبا.

