الأسترالي بيرويك يتوج بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية

أنقرة/ الأناضول

توّج الدراج الأسترالي سيباستيان بيرويك من فريق "كاخا رورال–سيغوروس آر.جي.إيه" بلقب النسخة الـ61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (طواف تركيا).

وانطلق السباق في 26 أبريل/ نيسان الفائت من قضاء تششمه بولاية إزمير غربي تركيا، مروراً بسواحل بحري إيجة والمتوسط، قبل أن يُختتم في العاصمة أنقرة.

واحتل بيرويك صدارة الترتيب العام في المرحلة السادسة، قاطعا مسافة السباق بزمن إجمالي قدره 26 ساعة و34 دقيقة و19 ثانية، محرزًا القميص الفيروزي.

وحلّ الكولومبي إيفان راميرو سوسا من فريق إكيبو كيرن فارما في المركز الثاني، بينما جاء البلجيكي كاميل بونيو من فريق سوليوشن تك نيبو رالي في المركز الثالث.

ويُعد سباق رئاسة تركيا للدراجات، المدرج ضمن تقويم الجولات الأوروبية للاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، السباق الوحيد في تركيا ضمن فئة "ProSeries".

وشارك في السباق 161 دراجا من 27 دولة يمثلون 23 فريقا، وتنافسوا على مسار يبلغ طوله 1133.5 كيلومترا.

وتكوّن السباق من 8 مراحل، حيث أتاح للمشاركين التعرف على غنى تركيا بالتراث الثقافي والطبيعي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.