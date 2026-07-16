حول منتخب الأرجنتين تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026

الأرجنتين تقصي إنجلترا وتتأهل لنهائي المونديال للمرة الثانية تواليا حول منتخب الأرجنتين تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق المنتخب الأرجنتيني عودة متأخرة مذهلة، ليقلب تأخره إلى فوز مثير أمام نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، الثلاثاء، ويحجز مقعده في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية تواليًا.

وفي لقاء أُقيم على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا الأمريكية، وأداره الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح، افتتح أنتوني غوردون التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 55، فيما سجل للأرجنتين إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 85 و90+2.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا في المباراة النهائية، حيث يلاقي الأحد المقبل، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم"، نظيره الإسباني الذي تأهل على حساب فرنسا بالفوز 2-0، الثلاثاء.

بدأت الأجواء الحماسية مبكرًا، حيث أطلق مشجعو الفريقين صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني للطرف الآخر، ومع انطلاق الشوط الأول اتضح أن طابع الحذر الشديد هو الغالب على أداء الفريقين.

ومع مرور الوقت، فرضت الأرجنتين سيطرتها على مجريات اللعب، لكن دون خطورة حقيقية، في ظل تمكن الإنجليز من غلق كل المنافذ المؤدية إلى مرمى الحارس جوردان بيكفورد، لذلك لم تشهد أول 30 دقيقة أي تسديدة على المرميين.

وتصاعدت حدة الالتحامات والاحتكاكات بين لاعبي الفريقين، وتوالى ارتكاب الأخطاء من الجانبين، حتى جاءت أول محاولة حقيقية في اللقاء عبر المدافع الإنجليزي جون ستونز في الدقيقة 32، بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وردت الأرجنتين بمحاولة خطيرة في الدقيقة 39، عندما أطلق إنزو فرنانديز تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل، لينحصر بعدها اللعب في منتصف الملعب مجددًا، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودخل المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني بنشاط هجومي ملحوظ، وكاد جوليان ألفاريز أن يمنحه هدف التقدم في الدقيقة 47، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية من زاوية ضيقة، لكن الحارس الإنجليزي بيكفورد تصدى للكرة ببراعة.

ورغم أفضلية "الألبيسيليستي" في اللقاء، فإن منتخب "الأسود الثلاثة" نجح في هز الشباك بالهدف الأول في الدقيقة 55، عندما وصلت الكرة إلى مورغان روجرز من هجمة منظمة، ليمرر عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء حولها أنتوني غوردون بلمسة واحدة إلى المرمى.

وكثف الأرجنتينيون من ضغطهم الهجومي بحثًا عن تعديل النتيجة، ولاحت فرصة ذهبية للتعادل في الدقيقة 69، عندما مرر ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها البديل نيكولاس غونزاليس برأسية قوية، لكن بيكفورد تصدى لها ببراعة وأبعدها.

وحرم القائم الأيمن المنتخب الأرجنتيني من هدف التعادل بعد أن تصدى لرأسية ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة 76، إثر تمريرة عرضية من البديل رودريغو دي بول.

وترجم منتخب الأرجنتين أفضليته إلى هدف التعادل في الدقيقة 85 عبر إنزو فرنانديز، عندما تلقى تمريرة حاسمة من ميسي، ليسدد بيمناه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين الحارس، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وحسمت الأرجنتين الفوز في الدقيقة 90+2 بعد كرة عرضية قابلها ماك أليستر برأسية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وارتدت إلى ميسي في الجهة اليمنى، ليحولها مجددًا داخل المنطقة، ويقابلها لاوتارو مارتينيز برأسية أخرى في الشباك.

وأصبح ميسي، أول لاعب يساهم في 12 هدفًا (سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة) في نسخة واحدة من كأس العالم، منذ جيرد مولر مع ألمانيا عام 1970، برصيد 13 مساهمة تهديفية (سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة).

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.