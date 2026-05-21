استدعى محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الخميس، 28 لاعبا للانضمام إلى المعسكر الإعدادي قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في يونيو/حزيران المقبل.

وتحمل اللائحة الجديدة، التي خلت مؤقتا من أسماء لاعبين كبار أمثال: ياسين بونو، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وعز الدين أوناحي، مزيجا من عناصر الخبرة والأسماء الشابة الصاعدة.

وكان من أبرز المختارين للقائمة: سفيان بوفال، لاعب لو هافر الفرنسي، وعمران لوزا، لاعب واتفورد الإنجليزي، إضافة إلى عثمان معما، وسفيان بنجديدة، إلى جانب أسماء شابة تواصل تألقها في عدد من البطولات الأوروبية، أبرزها يانيس بكراوي، لاعب إستوريل البرتغالي.

كما عرفت القائمة تواجد ثنائي الدفاع الذي تألق في كأس العرب الماضية وهما لاعب الفتح السعودي مروان سعدان ومدافع الوصل الإماراتي سفيان بوفتيني، وأيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي بعد اختياره تمثيل منتخب المغرب.

ومن المقرر أن يبدأ التجمع الإعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الثلاثاء المقبلين.

وسيشكل هذا التجمع الإعدادي المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير، قبل الإعلان الثلاثاء المقبل عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026.

وسيخوض المنتخب المغربي 3 مباريات ودية، حيث سيواجه في الأولى نظيره البوروندي، الثلاثاء المقبل، بمركب محمد السادس، على أن يلاقي منتخبي مدغشقر والنرويج في 2 و7 يونيو المقبل.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين بجانب البرازيل، وهايتي، وإسكتلندا.

وضمت القائمة المستدعاة 4 حراس مرمى هم: المهدي الحرار، منير المحمدي، يانيس بن شاوشي، إبراهيم غوميس.

وشمت القائمة كلا من: إسماعيل بوعوف، محمد الشيبي، مروان سعداني، عبد الحميد آيت بودلال، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، سمير المرابط، عمران لوزا، إسماعيل الصيباري، أسامة ترغالين، ياسين جسيم.

كما ضمت أيضا: سفيان بوفال، رايان بويندا، ياسر زابيري، عثمان معما، سفيان بن جديدة، يانيس بقراوي، أيوب بوعدي، أيوب الكعبي، توفيق بن طيب، أيوب الميموني، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، سفيان الكرواني.