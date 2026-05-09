إيران تعلن مشاركة منتخبها بمونديال 2026

طهران/ الأناضول

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، أن المنتخب سيشارك في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الاتحاد الإيراني اتخاذ قرار مشاركة المنتخب الوطني في مونديال 2026، مؤكدا استكمال إجراءات التأشيرات المتعلقة بالبطولة.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب الإيراني استحق التأهل إلى البطولة بفضل نتائجه، مشيرا إلى أن الفريق يواصل استعداداته وتدريباته للمشاركة في كأس العالم.

وتتشارك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في استضافة المونديال بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

ويلعب منتخب إيران مباراتين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، ثم ضد مصر بسياتل في 26 يونيو.