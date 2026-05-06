وفق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إن الاتحاد تلقى أكثر من 500 مليون طلب تذاكر لكأس العالم 2026..

إنفانتينو يعزو ارتفاع أسعار تذاكر مباريات المونديال للقوانين الأمريكية وفق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إن الاتحاد تلقى أكثر من 500 مليون طلب تذاكر لكأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أرجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، إلى التزام الاتحاد بالاستفادة من القوانين الأمريكية التي تسمح بإعادة بيع التذاكر بآلاف الدولارات فوق قيمتها الاسمية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/تموز القادمين.

وقال إنفانتينو في كلمته في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز، الثلاثاء: "في الولايات المتحدة، يسمح بإعادة بيع التذاكر لذا، إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيعها بسعر أعلى بكثير".

وأضاف: "في الحقيقة، على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، إلا أنها لا تزال تباع في سوق إعادة البيع بسعر أعلى، يزيد عن ضعف سعرنا".

وكشف إنفانتينو، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقى أكثر من 500 مليون طلب تذاكر لكأس العالم 2026، مقارنة بأقل من 50 مليون طلب مجتمعة لكأس العالم 2018 و2022، وأن 25 بالمئة من تذاكر دور المجموعات كانت أسعارها أقل من 300 دولار.

وأردف: "إذا قام بعض الأشخاص بعرض بعض تذاكر المباراة النهائية في سوق إعادة البيع مقابل مليوني دولار، فهذا لا يعني بالضرورة أن سعر التذاكر بلغ مليوني دولار".

وتابع إنفانتينو ساخرا: "ثانيا، هذا لا يعني أن أحدا سيشتري هذه التذاكر، وإذا اشترى أحدهم تذكرة للمباراة النهائية مقابل مليوني دولار، فسأحضر له شخصيا شطيرة هوت دوغ ومشروب كوكاكولا لأضمن له تجربة رائعة".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى السوق الذي يشهد تطورا كبيرا في مجال الترفيه على مستوى العالم، لذلك علينا تطبيق أسعار السوق".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد واجه انتقادات لاذعة بشأن تكلفة تذاكر كأس العالم، حيث وصفت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا هيكل التسعير بأنه "ابتزازي" و"خيانة عظمى".

وقامت منظمة المشجعين برفع دعوى قضائية لدى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب "أسعار التذاكر المفرطة" للبطولة.

وأعلن موقع إعادة بيع تذاكر كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، عن أربع تذاكر لحضور المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو/ تموز في نيويورك بسعر يزيد عن مليوني دولار لكل تذكرة.

وقارنت مجموعات المشجعين الفارق في أسعار التذاكر لهذا الصيف مع كأس العالم في قطر عام 2022، إذ كانت أغلى تذكرة للمباراة النهائية في عام 2022 حوالي 1600 دولار، بينما في عام 2026 تبلغ أغلى تذكرة للمباراة النهائية حوالي 11000 دولار بسعرها الأصلي.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.