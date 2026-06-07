إسطنبول.. تعليق حركة الملاحة في البوسفور بسبب سباق لليخوت

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السلطات التركية الأحد، تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بسبب تنظيم سباق لليخوت.

وقالت المديرية العامة لأمن السواحل في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن حركة السفن في مضيق البوسفور توقفت عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بشكل مؤقت في الاتجاهين.

وجاء تعليق حركة الملاحة بسبب سباق "كأس الأميرال" الـ 41 لليخوت الذي ينظم تحت إشراف الاتحاد التركي للرياضات البحرية في المضيق.

ومن المتوقع أن يستمر السباق حتى الساعة 17:0 بالتوقيت المحلي لتركيا.