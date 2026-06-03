إسطنبول تحتضن بطولة الفتح للرماية بمشاركة رياضيين من 5 قارات مشاركة 51 دولة في النسخة الـ 14..

إسطنبول/ الأناضول

شهدت مدينة إسطنبول الأربعاء، إقامة حفل افتتاح النسخة الـ 14 من بطولة الفتح الدولية للرماية بالسهام.

وحضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول داوود غول، ورئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، إلى جانب عدد من المدعوين، بحسب مراسل الأناضول.

وقال باك في كلمة له إن بطولة الفتح الدولية الـ 14 للرماية بالسهام تعد لقاء مهما يخلد ذكرى فتح إسطنبول.

وأضاف: "حوّلنا هذا الحدث، بتكاتف الجهود، إلى أحد أكبر ملتقيات الرماية في العالم".

وأشار إلى مشاركة أكثر من 700 رياضي من 51 دولة و5 قارات هذا العام.

من جانبه، قال أرصوي إن الرماية تعد قيمة حية تنقل روح الفتح والإرث الحضاري إلى الأجيال القادمة.

بدوره، أعرب بلال أردوغان عن فخره بالتطور الذي شهدته رياضة الرماية في تركيا خلال السنوات الـ15 الأخيرة.

واختُتمت مراسم الافتتاح بعروض فرقة الجوقة العثمانية (مهتر) والتقاط الصور التذكارية.

يشار أن البطولة ستختتم فعالياتها في 7 يونيو/ حزيران الجاري.