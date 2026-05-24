إسطنبول.. انطلاق فعاليات اليوم الأخير من مهرجان "الرياضات التقليدية"

إسطنبول/ الأناضول

انطلقت، الأحد، فعاليات اليوم الرابع والأخير من مهرجان "الرياضات التقليدية" الثقافي الثامن في إسطنبول.

ويجمع اليوم الأخير للمهرجان، رياضيين وفنانين وحرفيين وشخصيات ثقافية، في أجواء مميزة.

ويجري تنظيم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

والخميس، انطلق مهرجان الرياضات التقليدية في مطار أتاتورك ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الأحد.

وتشارك في المهرجان اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة.

وضمن فعاليات المهرجان الرياضي، تقام أيضا عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان.

ويمكن للزوار تجربة الرياضات والألعاب، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، وحضور ورش للحرف اليدوية.