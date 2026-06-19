"إخلال بتكافؤ الفرص".. إيران تلجأ إلى الفيفا ضد القيود على منتخبها

بوسطن/ الأناضول

الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان:

بعثة المنتخب الإيراني حصلت على إذن الوصول إلى لوس أنجلوس قبل 24 ساعة فقط من مواجهة بلجيكا

تم رفض طلب المنتخب الإيراني بعد مباراته الأولى البقاء حتى صباح اليوم التالي لإجراء حصة تدريبية للاستشفاء قبل السفر

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة، استعداده لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، احتجاجا على القيود المفروضة على منتخب إيران خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان أن بعثة المنتخب الإيراني حصلت على إذن الوصول إلى لوس أنجلوس قبل 24 ساعة فقط من مواجهة بلجيكا، المرتقبة الأحد، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بالمونديال العالمي.

وبعد تعادله بنتيجة 2-2 مع نيوزيلندا في مباراته الأولى، في استاد لوس أنجلوس يوم الاثنين 15 يونيو، طلب المنتخب الإيراني البقاء حتى صباح اليوم التالي لإجراء حصة تدريبية للاستشفاء قبل السفر لكن طلبه قوبل بالرفض، وطُلب من البعثة العودة إلى مدينة تيخوانا المكسيكية التي تتخذها معسكرا لها.

وقال الاتحاد الإيراني إن هذه القيود تتعارض مع مبدأ توفير ظروف متساوية لجميع المنتخبات المشاركة، وقد تؤثر سلبا على برامج التحضير والاستعداد للمباريات.

وأضاف أن الاتحاد سيعبر رسميا عن استيائه وسيتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا عبر القنوات المناسبة، مؤكدا أن المنتخب سيواصل استعداداته رغم هذه الظروف وسيُركز بشكل كامل على مواجهة بلجيكا يوم الأحد.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.