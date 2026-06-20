أول انتصار عربي بمونديال 2026.. فرحة مغربية بعد الفوز على اسكتلندا

الرباط/ الأناضول

عمت فرحة كبيرة الشعب المغربي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة إلى السبت، بعد فوز منتخبهم على اسكتلندا، في مونديال 2026.

وحقق المنتخب المغربي انتصارا على نظيره بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، يعد أول فوز لبلد عربي خلال منافسات كأس العالم 2026

وذكر مراسل الأناضول أن فرحة كبيرة سادت الشوارع والمقاهي ومناطق المشجعين المخصصة لمتابعة المباراة.

وتفاعل الجمهور المغربي مع منتخب بلاده بالتشجيع متجاوبا مع مجريات اللقاء، وخرج الآلاف للاحتفال بعد نهاية المباراة بالكثير من المدن، مثل الرباط والدار البيضاء وآسفي (غرب) وطنجة وتطوان (شمال).

وامتلأت جنبات مناطق المشجعين بالرباط من أجل متابعة المباراة، حيث ساد التفاعل والتشجيع طيلة المباراة، فضلا عن ترديد هتافات حماسية لتشجيع المنتخب.

وأطلق المغرب هذه المناطق، التي تضم شاشات ضخمة، لمشاهدة المباريات حيث عرفت إقبالا كبيرا.

وفي تصريحات للأناضول، أبدى مشجعون فرحهم بهذه النتيجة، معلنين تفاؤلهم بوصول المنتخب إلى الدور الثاني.

وأبدوا ثقتهم في تحسن أداء المنتخب في المباريات المقبلة.

وبهذه بنتيجة، حل المنتخب المغربي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقط وراء البرازيل التي تغلبت على هايتي ب3 أهداف بدون مقابل في حين حلت اسكتلندا الثالثة وهايتي تذيلت الترتيب.

ويمتلك المغاربة طموحا كبيرا في هذه البطولة بعد الأداء الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر عام 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، محققا المركز الرابع.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.