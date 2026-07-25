ألعاب قوى.. لايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر ضمن منافسات بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في الهواء الطلق بنيويورك..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



حقق البطل الأولمبي نواه لايلز، السبت، أسرع زمن في العالم لعام 2026 في سباق 100 متر، بعد إحرازه المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في الهواء الطلق، على ملعب إيكان بنيويورك.

وسجل الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 زمنا قدره 9.79 ثوان، معادلا أفضل رقم شخصي له، الذي حققه في الألعاب الأولمبية، ومتجاوزا أسرع زمن سابق في عام 2026، والبالغ 9.82 ثوان، والمسجل باسم الجامايكي أوبليك سيفيل في يونيو/ حزيران الماضي.

وانطلق لايلز، البالغ من العمر 29 عاما، بقوة في آخر 30 مترا، بعدما كان متأخرا في بداية السباق، ليحقق فوزا مقنعا على المخضرم روني بيكر وكيني بيدناريك، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، إذ سجل كل منهما زمنا قدره 9.88 ثوان.

ويستعد لايلز، الذي يملك في رصيده 6 ألقاب عالمية، من بينها ثلاثية تاريخية في بودابست عام 2023، بذهبيات سباقات 100 متر و200 متر والتتابع 4×100 متر، لبطولة العالم في بكين عام 2027، ثم لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.

وفي منافسات سباق 100 متر للسيدات، فازت شاكاري ريتشاردسون بزمن قدره 10.77 ثوان، معادلة أفضل زمن لها هذا الموسم، علما بأنها أحرزت الميدالية الفضية في السباق نفسه بأولمبياد باريس 2024.

واحتلت كايلا وايت المركز الثاني بزمن قدره 10.90 ثوان، فيما حصلت تاماري ديفيس على المركز الثالث بزمن قدره 11.00 ثانية.

وحقق تايوس ويلسون أفضل رقم شخصي له، بفوزه بمسابقة الوثب العالي للرجال بارتفاع 2.29 متر، فيما حل سكوتي فاينز ثانيا بارتفاع 2.26 متر، وجاء شيلبي ماكوين ثالثا بارتفاع 2.20 متر.

وسجلت يوفيني أندريه أفضل رقم شخصي لها في الوثب الثلاثي، بمسافة بلغت 13.94 مترا، لتفوز بلقب السيدات، تلتها كايلا وودز في المركز الثاني برقم شخصي جديد بلغ 13.75 مترا، بينما احتلت كايلا بينكارد المركز الثالث بمسافة 13.48 مترا.

وحققت أنيت إتشيكونويك أفضل مسافة في مسابقة رمي المطرقة للسيدات من المحاولة الأولى، وبلغت 75.47 مترا، لتحرز المركز الأول، فيما احتلت راشيل ريتشسون (73.02 مترا) وإيرين ريس (72.94 مترا) المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفاز نيك كريستي بسباق المشي لنصف الماراثون للرجال، مسجلا زمنا قدره ساعة و31 دقيقة و57.11 ثانية، متفوقا على جوردان كروفورد (ساعة و36 دقيقة و17.18 ثانية)، ومايكل مانوزي (ساعة و50 دقيقة و52 ثانية).

وفازت لورين هاريس بسباق المشي لنصف الماراثون للسيدات، بزمن قدره ساعة و38 دقيقة و35.56 ثانية، فيما احتلت ماريا ميشتا-كوفي (ساعة و47 دقيقة و44 ثانية)، وأنجليكا هاريس (ساعة و49 دقيقة و3 ثوان) المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتقام البطولة في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 1991، احتفالا بالذكرى السنوية الـ150 لانطلاقها في المدينة التي شهدت نسختها الافتتاحية.