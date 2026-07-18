ألعاب قوى.. البريطاني جوش كير يحطم الرقم العالمي للمغربي هشام الكروج

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حطم البريطاني جوش كير، السبت، الرقم القياسي العالمي للرجال في سباق الميل المسجل باسم العداء المغربي الأسطوري هشام الكروج، والذي ظل قائما لفترة طويلة، بأداء مذهل في لقاء لندن ضمن سلسلة جولات الدوري الماسي في ألعاب القوى.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن كير، عن نيته كسر الرقم القياسي السابق الذي دام 27 عاما على أرض الوطن، وحقق ذلك بطريقة حاسمة حيث عبر خط النهاية في ثلاث دقائق و42.66 ثانية.

وتفوق الحائز على خمس ميداليات عالمية بما يقرب من نصف ثانية على الرقم القياسي للعداء المغربي هشام الكروج، وهو الرقم الذي ظل صامدًا منذ عام 1999 في روما، عندما كان كير يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

وكان كير يتبعه في السباق زميله في التدريب برانون كيدر، وزان رودولف، حيث قطع كيدر مسافة 400 متر بسرعة قياسية عالمية في 54.75 ثانية، ثم تقدم في مسافة 800 متر في 1:50.63 دقيقة قبل أن يتنحى كلا العداءين المساعدين جانبا ليفسحا المجال لكير.

وتصدر العداء البريطاني السباق بعدما وصل لمسافة 1200 متر في 2:46.39 دقيقة، قبل أن يستمر في تقدمه حتى خط النهاية وسط هتافات مدوية من جمهور ملعب لندن الذي بلغ عدده 60 ألف متفرج.

وأصبح كير (28 عاما) سابع رياضي بريطاني يحقق رقما قياسيا في سباق الميل، والأول منذ العداء المعتزل ستيف كرام في عام 1985.

وجاء الأمريكي يارد نوجوس في المركز الثاني بزمن 3:45.69 دقيقة، فيما احتل البريطاني جيك هيوارد المركز الثالث بزمن شخصي جديد قدره 3:46.73 دقيقة، تلاه روبرت فاركن المركز الرابع بزمن قياسي ألماني قدره 3:46.82 دقيقة.