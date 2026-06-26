ألعاب قوى.. إيقاف العداء الكيني كيبيووت كاندي لـ7 سنوات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عاقبت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الخميس، العداء الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق نصف الماراثون، بالإيقاف لمدة سبعة أعوام؛ لارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات.

وجاء في بيان للوحدة: "أوقفت وحدة نزاهة ألعاب القوى حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق نصف الماراثون والحائز على الميدالية البرونزية في ألعاب الكومنولث، كيبيووت كاندي، لمدة سبع سنوات بعد اعترافه بانتهاكين لقواعد مكافحة المنشطات، وهما رفض الخضوع لجمع العينات والتلاعب بعملية مكافحة المنشطات".

واعتبر البيان، أن كاندي (30 عاما) انتهك القاعدة 2.3 من قواعد مكافحة المنشطات "التهرب أو الرفض أو عدم الخضوع لجمع العينات من قبل رياضي"، والقاعدة 2.5 من قواعد مكافحة المنشطات "التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جزء من مراقبة المنشطات من قبل رياضي أو أي شخص آخر".

وأضاف: "كان يواجه حظرا لمدة ثماني سنوات؛ أربع سنوات لانتهاك القاعدة 2.3 من قواعد مكافحة المنشطات وأربع سنوات أخرى للتلاعب، لكنه حصل على تخفيض لمدة عام واحد لاعترافه المبكر وقبوله للعقوبة".

يذكر أن كاندي بطل نصف ماراثون فالنسيا ثلاث مرات في أعوام 2020 و2022 و2023، سجل الرقم القياسي العالمي للسباق بزمن قدره 57:32 دقيقة في عام 2020، وقد جرى تحطيمه لاحقا.

وجرى إيقاف العداء الكيني مؤقتا في مارس/آذار 2025، بعد أن اعترف بارتكابه مخالفتين من قواعد مكافحة المنشطات، ما أدى إلى تخفيف العقوبة من ثماني سنوات إلى سبع سنوات.

ولا يزال المتسابق الكيني ثالث أسرع عداء في مسافة نصف الماراثون، الذي يبلغ طوله 21.1 كلم، على الإطلاق بعد الأوغندي جاكوب كيبلينو (56.41 دقيقة) والإثيوبي يوميف كيجيلشا (57.30 دقيقة) فقط.