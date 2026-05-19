أرسنال يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توج فريق أرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي وضيفه بورنموث 1-1، الثلاثاء، في الجولة 37 للمسابقة.

واكتفى السيتي بحصد نقطة رفعت رصيده إلى 78 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أرسنال، وهو فارق لا يمكن تعويضه مع تبقي جولة واحدة على النهاية، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 56 نقطة في المركز السادس، ليضمن المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وأنهت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا انتظارا دام 22 عاما، حيث كان آخر تتويج للفريق اللندني في موسم 2003-2004، عندما كان يدربه الفرنسي آرسين فينغر.

ورفع أرسنال رصيده إلى 14 لقبا ليصبح ثالث أنجح ناد في الدوري الإنجليزي بعد ليفربول ومانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بالبطولة ولكل منهما 20 لقبا، علما أن الفريق احتل وصافة البطولة في موسمي 2022-23 و2023-24.

ويمثل اللقب تتويجا لخطة طويلة لنادي شمال لندن، منذ وصول أرتيتا كمدرب للفريق في ديسمبر 2019، حيث كان أرسنال يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويعاني من تراجع في الأداء، لكنه سرعان ما حقق أول لقب له بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

وبعودة لمباراة بورنموث والسيتي التي استضافها ملعب "فيتاليتي" فقد تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف أول فيفي الدقيقة 39 عبر إيلي جونيور كروبي بعدما سدد كرة بطريقة رائعة للغاية، هزت شباك دوناروما.

فيما سجل هدف التعادل للسيتي النرويجي إيرلينغ هالاند من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكنه لم يكن كافيا أيضا للسيتي، ليمنح اللقب بذلك إلى "الغانرز".