9 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و326 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع..

إسطنبول/ محمد العقاد/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و326، بعد تسجيل 9 قتلى جدد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء جدد و36 مصابا، فيما تم انتشال شهيدين من تحت الأنقاض".

ولم يشر البيان إلى ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 10 أكتوبر الماضي، بلغت "ألفا و200 شهيد، و3 آلاف و888 مصابا".

وذكرت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية ارتفعت بذلك إلى "73 ألفا و326 شهيدا، و173 ألفا و997 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.